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疫情升溫是否延長報稅時間？財長：正在審慎評估

▲報稅。（圖／記者葉政勳攝）
▲國內疫情升高，防疫警戒也提升至第二級，由於5月也正值報稅季，財政部長蘇建榮鬆口正在審慎評估是否延長報稅時間。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-12 11:35:20

國內疫情升溫，防疫警戒提升至第二級，由於今（12）日再傳出基隆可能也有人確診，中央流行疫情指揮中心不排除防疫再升至第三級，只是現在也正值報稅季，立委擔心報稅恐成防疫破口，關切是否可能延長報稅時間？對此，財政部長蘇建榮鬆口「目前正審慎評估」，若有需要延長會正式宣布。

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由於昨日單日就增加7例本土新冠肺炎確診案例，今日再傳出基隆也可能有新增確診，指揮中心指揮官陳時中今日早上在立委院受訪時表示國內疫情非常嚴峻，今日可能進入第3級警戒，也引發外界恐慌，台股更一度重挫近千點。

今日在立法院財委會立委們也關切5月報稅是否可能延長時間？以避免報稅成為防疫破，加重國內疫情。對此，財政部長蘇建榮鬆口「目前正在審慎評估」，只是因涉及系統更改問題，原本設定的報稅截止時間是5月31日，所以這部分正在審慎評估中。

民進黨立委沈發惠則認為當初就要財政部要有備案，萬一疫情升高可彈性延長報稅，這本來就該在方案當中，而之前財政部已宣布納稅義務人若受疫情影響，無法在法定期間內完成申報繳納稅捐者，可延長今年5月至7月間，綜所稅等7大類稅捐申報繳納期限，最長可延後1個月報稅，但並不包括在第一線的醫護人員，沈發惠希望也能將第一線的醫護人員也納入。對此，蘇建榮也承諾回去會再審慎評估。

民進黨立委林楚茵也詢問目前報稅的情況，蘇建榮說去年申報戶數有630萬戶，其中有395萬戶採網路報稅，今年目前已完成網路報稅有148戶，占37.5%。由於已到5月中旬，蘇建榮坦言目前報稅完成率還不到5成。

林楚茵也擔心大家習慣等到最後才報稅，現在防疫警戒可能升到第三級，報稅會不會成為防疫破口？蘇建榮說也有會計師向財政部反應能否延長報稅時間，目前財政部也在審慎評估，會跟指揮中心了解疫情再決定整個報稅期間。

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