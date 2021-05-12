疫情升溫是否延長報稅時間？財長：正在審慎評估

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今日在立法院財委會立委們也關切5月報稅是否可能延長時間？以避免報稅成為防疫破，加重國內疫情。對此，財政部長蘇建榮鬆口「目前正在審慎評估」，只是因涉及系統更改問題，原本設定的報稅截止時間是5月31日，所以這部分正在審慎評估中。
民進黨立委沈發惠則認為當初就要財政部要有備案，萬一疫情升高可彈性延長報稅，這本來就該在方案當中，而之前財政部已宣布納稅義務人若受疫情影響，無法在法定期間內完成申報繳納稅捐者，可延長今年5月至7月間，綜所稅等7大類稅捐申報繳納期限，最長可延後1個月報稅，但並不包括在第一線的醫護人員，沈發惠希望也能將第一線的醫護人員也納入。對此，蘇建榮也承諾回去會再審慎評估。
民進黨立委林楚茵也詢問目前報稅的情況，蘇建榮說去年申報戶數有630萬戶，其中有395萬戶採網路報稅，今年目前已完成網路報稅有148戶，占37.5%。由於已到5月中旬，蘇建榮坦言目前報稅完成率還不到5成。
林楚茵也擔心大家習慣等到最後才報稅，現在防疫警戒可能升到第三級，報稅會不會成為防疫破口？蘇建榮說也有會計師向財政部反應能否延長報稅時間，目前財政部也在審慎評估，會跟指揮中心了解疫情再決定整個報稅期間。