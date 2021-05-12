社區感染風險高！呂秋遠提「10點建議」：多體諒、少責怪

國內新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布新增7例本土確診案例，更將疫情警戒提升至第二級，在政府與醫護界呼籲眾人提高防疫意識之際，律師呂秋遠也在臉書上提出10項建議，提醒民眾配合防疫措施同時也別怪罪特定族群，強調「疾病不可怕，可怕的是無知與恐懼」。

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台灣正式進入社區感染階段，儘管比起世界各國還晚了一年以上，但在疫情升溫的當下難免人心惶惶，呂秋遠率先分享了

10點忠告

，先是柔性勸導民眾千萬別過度恐慌、怪罪任何人，尤其是航空人員，「我們還能夠有充沛的物資，是因為許多人的協助，沒有他們冒險定期補給，我們早已鎖國。沒有人願意生病，而責怪生病的人，就沒辦法真正找出感染源」。

▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

呂秋遠接著也呼籲民眾可以做到四件事，包含可以盡快施打疫苗、勤洗手戴口罩、保持社交距離、避免群聚活動，坦言台灣疫苗雖還不盡理想，但已經是眼下最好的選擇，至於其他加強防疫戒備、減少風險等等防疫作法，或許能夠靠著一個月的犧牲，喚回未來整年正常的生活，「減少自己被感染的機會，就是幫助這個社會盡快回復正常的方法」。

▲公費施打疫苗成為不少外界關注的防疫手段。（圖／記者李春台攝，2021.04.26）

最後他也希望民眾能互相體諒，坦言不論是藝文界、餐飲業這陣子會受到嚴重打擊，「這不是演習，已經是事實，如果情況繼續嚴重下去，很快台灣就會進入我們只會在新聞裡、電影裡看到的慘狀」，最後也呼籲大家成為病毒的斷點，別急著攻擊指揮中心，「就算是華陀、扁鵲、李時珍再世，也沒辦法讓不打疫苗、不戴口罩、不遵守隔離規範的台灣人遠離群聚感染」。（編輯：楊智傑）