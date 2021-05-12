台灣進入社區感染！醫急籲「做好4件事」：窮緊張沒用的
台灣近期爆出感染源不明的本土確診案例，疫情再度出現變化。衛福部長陳時中昨（11）日也定調台灣已進入社區感染，疫情警戒提升至第二級。對此，也有醫護跳出呼籲民眾「做好4件事」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 11:35:14｜2021-05-12 11:52:52
醫護粉專《美的好朋友》今（11）日發文表示，「光是緊張沒用，該做的事情趕快做就對了，現在社區可能有不明感染源的狀況，拜託大家一定要下載這個『台灣社交距離』APP」，目前在安卓與iOS平台皆有上架。
粉專解釋，「如果大家下載率夠高，當有新的確診者接觸過你，系統就會通知你注意。相關的安全性和隱私保護，是通過 Apple 和 Google 開發驗證的」。
《美的好朋友》也提醒，「當然，洗手跟戴口罩，以及有符合資格的人趕快施打疫苗還是不能少，使用APP這就是對你的防疫加強一項科技的保護而已。總之，緊張是沒有用的，但只要你把每一項可以做，而且有意義的事情都做了，你保護自己跟家人的能力就很強了！」（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。