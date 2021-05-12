醫10天前警告「進入社區感染」遭批！網見貼文朝聖：先知

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也透露，台灣已經進入社區感染階段，對此，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰就在臉書發文，表示他在本月初就已經透露「疫情已進入社區」，當時還被批評危言聳聽，現如今則被網友們封為「先知」。
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醫師蘇一峰於本月1日在臉書憂心發文，表示「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了，最高風險的一群人享最短的隔離時間，又可以不打疫苗，現在要靠台灣防疫的神秘力量，全民的防疫警覺心了」。
貼文一出，網友則回應，「先知總是孤獨的」、「先知」、「支持說法」、「蘇醫師是先知無誤！專業的先知加油！」、「如果當時就提高防疫層級該有多好…」、「蘇醫師辛苦了」、「最辛苦是警消醫療院所的工作人員了」。（編輯：郭佩蓉）
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