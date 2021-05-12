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醫10天前警告「進入社區感染」遭批！網見貼文朝聖：先知

陳時中 羅一鈞
▲國內社區傳播延燒，目前指揮中心已將疫情警戒提升至第二級。對此，醫師蘇一峰就曾在5月1日警告「疫情已進入社區」，當時還挨批，現如今則被網友封為「先知」。（圖／疾管署直播）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 11:37:00

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也透露，台灣已經進入社區感染階段，對此，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰就在臉書發文，表示他在本月初就已經透露「疫情已進入社區」，當時還被批評危言聳聽，現如今則被網友們封為「先知」。

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醫師蘇一峰於本月1日在臉書憂心發文，表示「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了，最高風險的一群人享最短的隔離時間，又可以不打疫苗，現在要靠台灣防疫的神秘力量，全民的防疫警覺心了」。

▲醫師蘇一峰於本月1日在臉書憂心發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲醫師蘇一峰於本月1日在臉書憂心發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
豈料才過沒幾日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就宣布「台灣已經進入社區感染階段」，對此，蘇一峰昨（11）日也再度發文指出，自己本月1日寫「疫情已經進入社區了，全民大家要拉高警戒」，當時還有人批評他的說法沒根據，是在「危言聳聽」，「現在看起來，當初的判斷非常正確」。

▲醫師蘇一峰昨（11）日在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲醫師蘇一峰昨（11）日在臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
貼文一出，網友則回應，「先知總是孤獨的」、「先知」、「支持說法」、「蘇醫師是先知無誤！專業的先知加油！」、「如果當時就提高防疫層級該有多好…」、「蘇醫師辛苦了」、「最辛苦是警消醫療院所的工作人員了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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