台灣疫情警戒恐升第三級？醫揪1關鍵示警：要有心理準備

國內新冠疫情社區感染消息持續延燒，自11日新增7例本土案例，包括1起造成5人確診的宜蘭羅東遊藝場群聚事件，疫情警戒已升溫至第二級，指揮官陳時中今（12）日上午10點30分向立院告假前坦言今天不會宣布第三級警戒，但近期可能進入，而前台大醫師、部落客林氏璧也示警：「第三級是我們去年從來沒有歷經過的嚴重程度」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

前台大醫林氏璧

提到，第三級是我們去年從來沒有歷經過的嚴重程度，「這是世界各國早在去年初就經歷的事情，我們可能正要經歷。照目前的規定，打擊面是非常大的」，同時以指揮中心製作的疫情警戒分級表分析，提到新北匡列百人的檢驗結果應該也會是群聚，「一週內再多另一個不相關感染源不明的社區群聚，就會進到第三級了」。

▲11日出現感染源不明群聚個案，指揮中心宣布全台進入二級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心）

林氏璧強調，新冠肺炎與流感、一般感冒的症狀是很難區分的，「我聽說有醫院之前是對著這一陣子公布的足跡表，如果有重疊才會給予採檢。我認為這是不對的。這些足跡是讓民眾提高警覺自己有染疫的可能，但現在是我們擔心病毒進到社區的時候，醫界應該是從寬盡量送檢，就像去年幾次連假後危機社區送檢量激增的時候一般，多送些新冠PCR檢查來釐清社區感染到底嚴重程度如何」。

▲指揮中心昨（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心疫情標準，第3級是指國內單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，一旦警戒提升第三級，除了外出得全程配戴口罩，室內5人以上，室外10人以上的聚會得停止，且僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需以外，其餘營業及公共場所須關閉。林氏璧對此就鄭重呼籲眾人要有心理準備，但千萬別過度恐慌，「做好自己能做的事情，有公費施打疫苗資格的朋友趕快施打，現在有得打，下週不一定有」。（編輯：楊智傑）