代表國民黨出戰2022高雄市長？李四川：真的是沒有興趣
朱立倫今（12）日到小琉球參加「銀光敬老眼睛傳愛到屏東縣琉球鄉」，稍早與前高雄市副市長李四川、前立委黃昭順等人先抵達左營高鐵站，被問到是否會鼓勵李四川代表國民黨參選高雄市長？朱立倫表示，謝謝大家對真正做事的人的肯定，國民黨就要以這樣一個精神持續努力，李四川則說，自己不懂政治，「真的是沒有興趣」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-12 12:02:35｜2021-05-12 14:50:14
國民黨前主席朱立倫今日到小琉球做公益，今日在高鐵受訪時，朱立倫指出，全省跑透透都是為了公益，屏東前年有來過，而李四川副市長就是小琉球人，他就說怎麼都沒有去過小琉球？所以今天特別和銀光協會的同仁，還有一些驗光師公會同仁要到小琉球做公益，希望對長輩眼睛的健康會有所幫助，而被問到這是否算是另類的「韓朱合」，朱立倫則笑說：「應該是朱立倫跟川伯手牽手做公益」。
地方傳出藍營人士，尤其是市議員對於2022大選產生焦慮感，認為高雄沒有一個有力的母雞帶頭，甚至傳出希望李四川征戰2022高雄市長選舉的聲音，被問到是否會鼓勵李四川代表國民黨參選高雄市長？
朱立倫則表示，感謝大家對真正做事的人李四川的肯定，實實在在、腳踏實地的做事，就會獲得地方肯定，不只是李四川，國民黨就要以這樣一個精神持續在台灣各地能夠獲得大家肯定；李四川則強調，自己是做工程的，曾經來高雄走過，說實在自己對政治不懂，「真的是沒有興趣」。
針對有雜誌指出，智庫副董事長連勝文已擬定兩套劇本，並尋求合作，目的就是要扳倒江啟臣，朱立倫則強調：「既然是劇本，就不是事實，國民黨一定是以團結作為整個黨最終的目標，不論是江主席也好、韓市長也好，或者是勝文（連勝文）兄也好，我們大家都是團結為黨為主要目標」。
而被問到什麼時候要登記參選黨主席？朱立倫重申，自己前主席，目標是為了團結全黨，不是要來「跟大家爭、要跟大家鬥」，現在就是整合地方，像這兩天在屏東也在關心屏東未來縣長選舉，希望一些對於屏東縣長有興趣的好朋友，能夠獲得地方更多的支持，共同團結合作。