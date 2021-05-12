工廠嚴格「只出不進」！鴻海印度廠iPhone產能傳大減50%
印度近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，《路透社》昨（11）日報導，蘋果（Apple）最大的代工廠鴻海（Foxconn）在印度清奈（Chennai）生產iPhone手機的工廠已有超過百名員工確診，工廠實施防疫措施只允許員工離開，不准任何人進入，至5月下旬為止，只保留一部分產能，iPhone 12產量因此下降了50%以上。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-12 12:06:49
《路透社》報導，泰米爾納德邦（Tamil Nadu）清奈的鴻海工廠內部消息指，為了遏止疫情擴散，員工「只出不進」，且超過百名員工病毒篩檢呈陽性。《路透社》發佈消息時，鴻海並未提供進一步細節，只在聲明中強調將為所有確診員工提供醫療援助。
據悉，鴻海擁有檢測新冠肺炎的儀器，進入印度廠區員工，都已進行新冠檢測，目前廠區內部運作正常，並無員工感染。對於《路透社》報導，鴻海回應不評論單一客戶與產品。
今年早些時候，蘋果為了減少對中國的依賴，開始在印度生產iPhone 12。由於疫情增加消費者對電子設對的需求，全球陷入半導體晶片短缺的困境，汽車業也紛紛宣布停產或減產。《路透社》指出，到目前為止晶片短缺尚未影響到蘋果的iPhone生產線，但確實使MacBook電腦、iPad平板電腦出貨延遲。
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