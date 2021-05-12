黑道暴力零容忍　中市警一波一波掃、一個一個抓

北臺灣近日發生黑道治安事件，引起全國民眾對於治安疑慮，臺中警方為了讓大臺中市民感受警方執法強度，對於任何黑道幫派組織展開高強度檢肅，另外針對不法組織依附之不法行業及經濟活動進行掃蕩，藉以斬斷其金流命脈。中市警表示，掃黑工作從不間斷，「就是要一波一波掃」；帶頭的、滋事的「一個一個抓」。統計本(110)年度，中警已執行兩波專案掃黑工作，共計檢肅治平專案目標9人、組織共犯59名到案，另外查扣制式、改造手槍及毒品等相關贓證物。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-12 12:29:44
臺中市刑大偵七隊調查簡嫌自恃天道盟太陽會之黑幫背景，假藉事端設局坑殺被害人，再以黑道雄厚人際關係串聯北部具天道盟、竹聯幫及中山聯盟等黑幫分子10餘人南下恐嚇要脅被害人；簡嫌於去年11月間，在中市一處「四支刀」撲克牌賭局賭輸數萬元，隨即假藉地上掉1張而聲稱遭詐賭，向被害人恐嚇200萬元作為賠償，簡嫌率北部天道盟、竹聯幫、中山聯盟等幫眾10餘人助威，並稱其小弟涉及前臺北市信義區殺警案之中山聯盟成員，致使被害人心生畏懼，被迫開立鉅款支票。
警方另意外查獲，簡嫌於去(109)年4月間利用疫情以買到假口罩(非醫療用)之交易糾紛事端，設局將前來交易之廠商強關屋內限制行動自由，並以須賠償300萬元之條件逼迫廠商簽立賠償協議書，牟取不法利益。中市刑警大隊於今（110）年4月底展開搜索、拘捕行動，將簡姓主嫌及一干同夥檢肅到案。
另偵五隊於本(5)月查獲以陳姓等5人暴力集團，該犯罪集團逞兇鬥狠，透過霸佔營業場所、強簽本票、發放不實傳單等方式恐嚇被害人，使被害人心生畏懼不敢報案，偵五隊在偵辦蒐證過程中，發現陳嫌手下2名小弟，還曾在國片電影裡，充當臨時演員，扮演黑道兄弟，並將拍攝過程及花絮上傳「臉書」宣揚，現實生活則涉嫌率眾恐嚇取財等不法行徑，果真戲如人生。
另外警方搜索過程還在犯嫌住處、車上，發現許多大甲媽祖遶境帽及壓轎金，詢問才得知，每年都會隨轎大甲媽祖行腳遶境；員警感嘆並當頭棒喝說：「媽祖很靈驗，歹路不保佑」。臺中市政府警察局除持續要求所屬全面清查黑道幫派、槍枝、毒品及暴力討債等嚴重影響治安之案件外，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力案件發生。