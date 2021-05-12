影／疫情爆仍辦奧運？日相被問及12次東奧問題未具體回應
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-05-12 15:05:09｜2021-05-12 16:47:42
2020東京奧運因為新冠肺炎（Covid-19）肆虐 ，因此延宕一年舉行，但日本近期新冠肺炎疫情持續嚴峻，日本《讀賣新聞》最新民意調查更顯示，有近60%的受訪者希望取消東京奧運。日本首相菅義偉近日在國會接受答詢時，被12次問及是否會停辦東京奧運等問題，卻都沒有具體回答，只不斷重複會做好防疫工作。
根據《日本電視台》報導，日本國會在10日時，針對東京奧運舉辦議題展開了激烈論戰。當時菅義偉被立憲民主黨議員山井和則指責「總是把東京奧運放第一」時，菅義偉表示「從未將奧運放第一」，強調他的首要之務是保護日本人口的生命與健康，「我們首先必須防止病毒擴散」。不過不管是山景和則後續追問「若疫情達到日本政府防疫分科會制定的3級警戒（確診者急遽增加）或是4級警戒（疫情爆發性擴大）是否還會舉行東京奧運」以及立憲民主黨議員蓮舫質疑舉辦東京奧運會壓迫醫療系統，詢問菅義偉是否有向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）提議停辦或延期東京奧運。菅義偉的回答卻都離不開「將會徹底進行防疫對策，讓選手以及相關人員能夠安心、安全參加奧運。」
《每日新聞》報導指出，山井和則與蓮舫兩人合計共詢問12次相關問題，菅義偉皆沒有具體回應，僅不斷重申同樣的發言。國會答詢更一度被在野黨打斷，指責菅義偉「沒有直接回答問題」。針對東京奧運的答詢，最後在國會答詢中仍然沒有達成共識。日本近來受到第4波新冠肺炎疫情襲擊，政府上週將東京都及其他3個都府縣實施的「緊急事態宣言」延至5月底，而距離東京奧運7月23日開幕，只剩下72天的時間。
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