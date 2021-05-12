影／疫情爆仍辦奧運？日相被問及12次東奧問題未具體回應

2020東京奧運因為新冠肺炎（Covid-19）肆虐 ，因此延宕一年舉行，但日本近期新冠肺炎疫情持續嚴峻，日本《讀賣新聞》最新民意調查更顯示，有近60%的受訪者希望取消東京奧運。日本首相菅義偉近日在國會接受答詢時，被12次問及是否會停辦東京奧運等問題，卻都沒有具體回答，只不斷重複會做好防疫工作。





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根據《日本電視台》報導，日本國會在10日時，針對東京奧運舉辦議題展開了激烈論戰。當時菅義偉被立憲民主黨議員山井和則指責「總是把東京奧運放第一」時，菅義偉表示「從未將奧運放第一」，強調他的首要之務是保護日本人口的生命與健康，「我們首先必須防止病毒擴散」。





▲日本近來疫情升溫，《讀賣新聞》最新民意調查更顯示，有近60%的受訪者希望取消東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

《每日新聞》報導指出，山井和則與蓮舫兩人合計共詢問12次相關問題，菅義偉皆沒有具體回應，僅不斷重申同樣的發言。國會答詢更一度被在野黨打斷，指責菅義偉「沒有直接回答問題」。針對東京奧運的答詢，最後在國會答詢中仍然沒有達成共識。



