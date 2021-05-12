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WHA再拒台參與　國台辦稱因不承認九二共識

▲陸委會主委邱太三日前提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天則說，若以建設性模糊否定「一中」，只是玩文字遊戲，沒有誠意。（圖／翻攝自微博）
▲國台辦今（12）日表示，台灣連續5年未獲邀出席世界衛生大會，是因為民進黨不承認「九二共識」。（圖／翻攝自微博）

中央社

2021-05-12 15:19:08

（中央社台北12日電）世界衛生組織（WHO）連續5年未邀台灣參加世界衛生大會（WHA），引國際社會關注及聲援。對於台灣再次被WHA拒於門外，國台辦稱，由於民進黨不承認九二共識、破壞對話基礎，才無法參加。

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中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮回應媒體詢問台灣參與WHA的相關問題時，作了上述表示。

朱鳳蓮指出，台灣是中國的一部分，台灣議題是中國內政，「『台灣地區』之所以不能參加WHA，是因為『民進黨當局』不承認九二共識，單方面破壞兩岸協商對話的政治基礎」。

朱鳳蓮並稱，要解決這個問題的方法非常清楚，「放棄台獨立場、停止台獨活動，回到九二共識的政治基礎，兩岸關係就能改善和發展，兩岸之間的對話協商就能夠恢復」。

除了台灣參與WHA的問題外，會中也有陸媒詢問有關聯合國2758號決議文的問題，指出兩岸對於決議文的解讀似乎並不相同。

朱鳳蓮回應稱，今年是聯合國2758號決議通過50週年。按照2758號決議，國際社會堅持一個中國的格局不斷鞏固，是國際關係準則和國際社會的普遍共識，任何人都無法撼動。

她說，世界衛生組織作為聯合國的專門機構，按照聯大2758號決議文和世衛大會25.1號決議處理涉台問題。所有世衛組織成員都應恪守聯大及世衛組織的有關決議。

因應防疫，WHA將於5月24日至6月1日採視訊會議舉行。依規定，與會者線上註冊報名開放至歐洲時間5月10日，而世衛直至當地時間下午5時未向台灣發出邀請，是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1100512

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