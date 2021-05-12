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疫情拉警報　20檔生技防疫股逆勢飆漲停

股票
▲本土疫情升溫，台股出現恐慌性殺盤，盤中急挫超過1400點，傳產電子連環殺，資金從轉戰位處低階的生技防疫相關概念股，超過20檔逆勢飆漲停，成為資金避風港。（示意圖／翻攝Pexels）

中央社

2021-05-12 13:02:39

（中央社記者韓婷婷台北12日電）本土疫情升溫，台股出現恐慌性殺盤，盤中急挫超過1400點，傳產電子連環殺，資金從轉戰位處低階的生技防疫相關概念股，超過20檔逆勢飆漲停，成為資金避風港。

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指揮中心指揮官陳時中今天說，國內現在不只有2條隱形傳播鏈，疫情非常嚴峻，但應不會在今天疫情記者會宣布升級，而是近日可能升到第3級警戒。

疫情拉警報，台股連日走跌，昨天啟動大逃殺，大跌652點，今天盤中再崩跌逾1400點，創下史上最大跌點，資金快速從近來強勢的傳產股撤出；長達10個月整理期，股價處於低基期的生技股獲得資金挹注。

生技類股早盤在疫苗股高端（6547）領頭衝下，包括疫苗產業鏈、檢測試劑、口罩、新藥、醫療相關手套、吸呼器等防疫相關及生技股都逆勢強攻，成為今天盤面新的強勢焦點。

高端、國光生、台康生、寶齡富錦、瑞基、亞諾法、ABC-KY、美德醫-DR、恆大、生華科、南六、杏輝、合世、康那香、毛寶、易威、雃博、杏國、美吾華、喬山都見到漲停板，興櫃的普生、金萬林盤中漲幅都超過50%。

截至中午12時左右，上市加權指數下跌5.14%，鋼鐵、玻璃、運輸等類股跌幅都超過9%，生技類指數下跌3.52%為各類股跌幅最輕；上櫃指數跌幅也有4.75%，生技類股指數上漲0.28%，是各大類股中唯一逆勢上漲類股。（編輯：林淑媛）1100512

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