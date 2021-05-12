中市防疫整備　盧秀燕：國中會考3道關卡

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盧秀燕表示，因應北部地區社區感染情形，中央指揮中心宣布升級警戒二級，更不排除升為三級，因此市府今緊急加開防疫會議，討論現階段防疫加嚴方式，預先研商升至警戒三級的防疫作為，透過防疫加嚴加密，防堵疫情擴散。
盧秀燕說，由於中央指揮中心規定室內超過100人、室外超過500人活動應停辦或延期，因此市府昨日已盤點42項活動取消或延期，目前持續盤點中，也呼籲市民全力配合政府防疫及聚集人數相關規定，確保城市安全。
衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，在盧市長督導下，台中馬上動員各項防疫措施，為了市民健康著想，昨日立即升級醫療院所探病原則，請民眾戴好口罩、勤洗手，更重要的是符合疫苗施打條件者盡快接種，許多國家如美國等施打疫苗後感染數量都明顯下降，有效控制染疫狀況，提升健康安全。
國中教育會考將於這周末登場，盧秀燕視察考場防疫整備3道關卡，從進入校園量測體溫、考場分流、休息區用餐隔板規劃逐項檢視，實地模擬演練，務求考試當日零缺失；盧強調，考場防疫務必做到「安全無虞」，守護考生應考權益、確保健康。
盧逐項檢視防疫整備情形，從進入校園量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區及用餐規劃安排等逐一確認各項防疫環節，可能接觸到發燒學生的護理人員也穿戴起護目鏡、隔離衣、口罩，高規格加嚴防疫措施。
「保障考生安全，考場防疫要做到安全無虞」盧秀燕表示，考場除提供休息區供考生及老師陪考休息外，今年考生家長不得陪考，考場特別成立「考生服務隊」提供協助，各考場皆配置遠紅外線熱像儀，所有人員進入考場前也須量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度將進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試。