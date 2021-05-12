疫情升高　中警籲八大行業嚴格把關實聯制

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生社區傳播，中央流行疫情指揮中心（11）日提升疫情警戒至第二級，中市警五分局為杜絕防疫破口，配合臺中市政府執行相關防疫措施，並由分局長林沐弘親自帶隊，率領同仁及警察志工前往轄區八大行業全面稽查業者是否落實執行「實聯制」、執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施，並督促各派出所針對所轄八大行業落實相關防疫措施及宣導。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-12 13:17:46
大批員警荷槍實彈、全身佩戴口罩及手套到達酒店後，立即對於場內客人逐一實施身分檢查，清查是否有應居家隔離(檢疫)民眾擅離住居所情事，也請業者要做好防疫措施，同時提醒民眾避免出入擁擠場所，讓防疫工作更嚴密，以保障市民健康。
林沐弘分局長表示，考量營業場所，常有人群聚集，在長時間且近距離接觸下，將提高感染風險，為防範居家隔離、居家檢疫對象違反規定前往密閉公共場所，警方將會持續利用警用電腦查詢把關，且加強稽查確保業者嚴格落實「實聯制」等防疫措施，另再結合經發、衛生、民政等主要防疫單位加強督導與稽查，請轄內八大行業及民眾務必配合，共同嚴守社區防線。