  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

員警交管突被砸破頭　襲警犯嫌5小時落網

警察局長黃明昭與三民二分局長黃文哲到醫院慰問受傷的董姓員警。（圖／翻攝畫面）
▲警察局長黃明昭與三民二分局長黃文哲到醫院慰問受傷的董姓員警。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-12 13:20:17

高雄三民第二分局鼎山派出所一名39歲的董姓員警，昨（11）日晚間6點許，在大順二路與民族一路口執行交通疏導勤務時，突遭一名黑衣男持榔頭砸破頭，董員負傷上前追捕，嫌犯仍逃逸無蹤，警方隨即成立專案小組，局長黃明昭也到偵查隊坐鎮指揮，警方循線追緝，案發後不到5小時，在當晚10點58分左右，趁嫌犯喝酒騎車返家時就將人逮捕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲董姓員警的後腦勺有兩公分的撕裂傷。（翻攝畫面）
▲董姓員警的後腦勺有兩公分的撕裂傷。（圖／翻攝畫面）
高雄三民二分局指出，鼎山所董姓員警昨日晚間6點許擔服交通崗勤務期間，一名男子徒步走近員警，隨後就持榔頭從背後攻擊員警，造成董姓員警的後腦勺有兩公分的撕裂傷，董員負傷立即反應追捕，仍強忍疼痛沿著民族一路跑步追捕，犯嫌一路逃到銀杉街，隨即騎上早已停放在該處的機車後往鼎山街方向逃逸。

▲嫌犯持鐵鎚攻擊執勤中的警察。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯持榔頭攻擊執勤中的警察。（圖／翻攝畫面）
市警局局長黃明昭與三民二分局局長黃文哲獲悉後，第一時間前往醫院關心慰問受傷的董姓員警，指示三民二分局立即成立專案小組追緝犯嫌，並到偵查隊坐鎮指揮，責成相關單位提供協助，務必將嫌犯儘速逮捕歸案。

三民二分局專案小組就涉嫌男子逃逸路線沿途調閱監視器影像，以車追人，警方查出，涉案車輛車主洪姓男子涉嫌重大，旋即向高雄地檢署聲請拘票，在昨日深夜10點58分左右，見洪男酒後騎乘機車返家，警方隨即一擁而上，將嫌犯壓制在地、逮捕歸案，並將依涉嫌殺人未遂、加重妨害公務及公共危險等罪移送高雄地檢署偵辦。

▲嫌犯在昨日深夜就遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯在昨日深夜就遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
45.98%54.02%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.95%61.05%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀