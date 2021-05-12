員警交管突被砸破頭　襲警犯嫌5小時落網

高雄三民第二分局鼎山派出所一名39歲的董姓員警，昨（11）日晚間6點許，在大順二路與民族一路口執行交通疏導勤務時，突遭一名黑衣男持榔頭砸破頭，董員負傷上前追捕，嫌犯仍逃逸無蹤，警方隨即成立專案小組，局長黃明昭也到偵查隊坐鎮指揮，警方循線追緝，案發後不到5小時，在當晚10點58分左右，趁嫌犯喝酒騎車返家時就將人逮捕。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-12 13:20:17
高雄三民二分局指出，鼎山所董姓員警昨日晚間6點許擔服交通崗勤務期間，一名男子徒步走近員警，隨後就持榔頭從背後攻擊員警，造成董姓員警的後腦勺有兩公分的撕裂傷，董員負傷立即反應追捕，仍強忍疼痛沿著民族一路跑步追捕，犯嫌一路逃到銀杉街，隨即騎上早已停放在該處的機車後往鼎山街方向逃逸。 市警局局長黃明昭與三民二分局局長黃文哲獲悉後，第一時間前往醫院關心慰問受傷的董姓員警，指示三民二分局立即成立專案小組追緝犯嫌，並到偵查隊坐鎮指揮，責成相關單位提供協助，務必將嫌犯儘速逮捕歸案。
三民二分局專案小組就涉嫌男子逃逸路線沿途調閱監視器影像，以車追人，警方查出，涉案車輛車主洪姓男子涉嫌重大，旋即向高雄地檢署聲請拘票，在昨日深夜10點58分左右，見洪男酒後騎乘機車返家，警方隨即一擁而上，將嫌犯壓制在地、逮捕歸案，並將依涉嫌殺人未遂、加重妨害公務及公共危險等罪移送高雄地檢署偵辦。