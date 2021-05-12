社區有確診者怎麼辦？醫曝「2關鍵自保」：感染力非常低

國內本土疫情進入嚴峻時刻，昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，足跡遍布新北、宜蘭，進入社區感染階段；衛福部長陳時中在今（12）日也透露，「疫情今日有可能會進入第三級」，而至6月8日止，全台民眾都必須做好防疫，對此，林靜儀醫師也呼籲「未來二週，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵」，就算社區有確診者，但只要做到2件事情，感染機率就很低。





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醫師林靜儀在臉書發文，表示看到民眾對防疫開始恢復一定程度的警覺，「我認為是好事，台灣在全民團結、正確防疫的努力之下，像世界的邊緣人一樣過著接近正常的生活，簡直是奇蹟。但是我們不能忘記疫情根本都還在全球到處造成傷亡」。





她接著提到，隨著疫情升溫，指揮中心在昨（11）日宣布防疫升級拉高到6月8日，「我個人認為，未來兩週全民能做的就是避免到處跑，沒有緊急必要的活動請暫緩」。





而她也透露，就算社區有感染者，「只要他不是住在你家，你不要口罩戴下巴到處去然後還不愛洗手，你被感染到的機率就非常非常低，兩週後呢？再忍耐一週，三週足夠傳播鏈的斷鏈」，她也在文末信心喊話，「指揮中心6／8這個日期時間點，我認為是以阻斷二輪傳播擴散的專業評估」。（編輯：郭佩蓉）



