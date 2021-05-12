民營電廠擬台中港設廠　盧秀燕堅持汰舊換新

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中火力發電廠擴建機組還無決議，有業者擬在台中港興建燃氣電廠。台中市長盧秀燕今天表示，公營機組不減少、民營也來，對中部人不公平，重申汰舊換新態度。





我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕表示，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，台中火力發電廠是全國最大電廠，建議中央公營、民營應按比例總量管制，勿因桃園大潭、深澳電廠提早退場，就改到台中港設置機組，公營的不減、民營也要新設，對台中市民十分不公平，市府堅決汰舊換新，守護台中、守護市民。





台中市議會今天召開定期會二、三讀會，國民黨籍市議員吳瓊華拿出一張「中佳電力事業股份有限公司」的開會通知，文中提到他們依據行政院環保署規定公告，將在台中港區興建火力電廠，燃料為天然氣，管線長達7公里。





吳瓊華表示，燃氣跟燃煤都是火力發電，對環境都有衝擊，經濟部想引進民間資金在台中蓋新的火力電廠，這麼大的事情，為何不跟地方好好說明。





國民黨籍市議員李中則說，除了中火要新增燃氣機組，中佳企業也有意在台中港區興建燃氣機組電廠，這會讓台中的碳排放量遽增，有必要進行電力業的碳排放量總量管制。





國民黨籍市議員林汝洲表示，節能減碳是全民共識，中央都將不想要的設施丟到中南部，增加兩座燃氣機組卻又不拆除舊機組，就算如中央所說除役拿掉操作證，也不能保證台電不會逕自啟用，市府的堅持有其意義。





民進黨籍市議員何敏誠認為，碳排放量總量管制，不應只要求發電廠，還有焚化爐、鍋爐業者也應納入。（編輯：謝雅竹）1100511



