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疫情升溫！蔡英文呼籲民眾莫慌：勿傳假消息、物資充足　

民進黨中常會前，總統兼任黨主席蔡英文發表改革台鐵三大方向。（圖／翻攝民進黨臉書）
▲疫情升溫，蔡英文今信心喊話，盼大家勿驚慌，台灣醫療、物資都很衝突。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-12 13:57:43｜2021-05-12 14:00:08

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，衛福部宣布提升防疫層級至二級，今（12）衛福部長陳時中提到，近期可能升到三級。總統兼任民進黨主席蔡英文今出席民進黨中常會前也信心喊話，她表示，過去大家團結一心守住疫情，未來更要努力度過挑戰，國內物資、醫療資源都充足不要驚慌。她提醒，近期會有很多假消息，呼籲大家查證、勿輕易轉傳。

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國內疫情升溫，蔡英文今特別透過直播對民眾喊話，蔡英文說，這幾天國內外疫情明顯升溫，周邊國家案例數明顯增加，國內也同樣發生本土感染，昨天疫情警戒升級後，待會指揮中心也會說明現在疫情狀況，說明防疫作為。

蔡英文表示，目前醫療系統、防疫物資都充足，請國人放心，疫苗會陸續到位 ，她會協調部會跟地方政府防疫措施，措施難免會影響大家生活，也會讓大家擔心，「但國人不要恐慌，我們用最嚴謹態度，最大警覺配合防疫，團結一起度過危機。」

蔡英文說，疫情升溫，這段期間可能會有來路不明假訊息，收到有疑慮訊息時請快查證，不要輕易轉發，她也請指揮中心加強正確信息宣導，務必提高警覺， 過去一年國人同心守住疫情，未來一年更要守住台灣，保持穩健經濟成長，繼續在國際舞台發光， 團結防疫守台灣， 相信台灣可以團結一心度過新一波疫情挑戰。

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