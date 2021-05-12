中市違反兒少法六都最高　議員要求虐兒0容忍

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謝志忠強調，社會局態度有待檢討，從衛生福利部社會及家庭署托育媒合平臺，端看108至今「保母、托嬰中心違規案件」，台中竟然又是六都最高的23件；但是對於施虐者的責罰，台中幾乎是不痛不癢。
根據兒少法九十七條，違反第四十九條第一項各款規定之一者，處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。而台中裁罰幾乎都僅基本款六萬，達九成以上，令人質疑，這樣子違規者真的會怕嗎？反觀台北與新北，罰款超過10萬者甚至包含30萬的案件，包含一半以上，更不乏勒令停業，態度可見一斑。
王立任表示，台中市違反兒少法的案件這兩年高居不下，社會局應有積極的作為，並提出配套措施。台中市目前針對兒童或少年福利機構違反兒少法第83條虐兒事項的裁罰基準第一次處罰為6萬，然桃園市第一次處罰為6－14萬元，台北市第一次處罰為6－24萬元，相較於其他縣市的裁罰標準顯然偏低。因此要求社會局提高裁罰基準，降低未來虐兒案件。
議員強力要求，社會局必須拿出堅決的態度，加重懲處，勿枉勿從，才能真正落實「虐兒0容忍」，守護我們的寶貝，防止不可挽救的悲劇發生！
社會局強調，「兒虐零容忍」，市府因積極辦理通報人員訓練及社區宣導，提升責任通報人員敏感度，通報率高反而有助政府可及早介入協助；市府秉持勿枉勿縱，絕不輕忽，也會加強訪視稽查輔導托嬰中心，以降低托嬰中心發生不當對待事件。
針對裁罰金額標準，社會局說，身心虐待可裁罰6萬元至60萬元，由於個案涉及情節各自不同，裁罰基準第3點明定「得依案情情節之輕重，依本基準酌予加重或減輕處罰」，並非僅依違規次數裁處。