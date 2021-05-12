中市違反兒少法六都最高　議員要求虐兒0容忍

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社會局強調，「兒虐零容忍」，市府因積極辦理通報人員訓練及社區宣導，提升責任通報人員敏感度，通報率高反而有助政府可及早介入協助；市府秉持勿枉勿縱，絕不輕忽，也會加強訪視稽查輔導托嬰中心，以降低托嬰中心發生不當對待事件。

針對裁罰金額標準，社會局說，身心虐待可裁罰6萬元至60萬元，由於個案涉及情節各自不同，裁罰基準第3點明定「得依案情情節之輕重，依本基準酌予加重或減輕處罰」，並非僅依違規次數裁處。