1年來都自律生活！他見「本土確診連爆」疑惑：為了什麼
台灣近期新冠疫情升溫，在新北、宜蘭都出現感染源不明的本土確診案例。就有網友表示，自己過去一年來都相當自律的生活，沒想到疫情卻還是爆發了，讓他不禁疑惑「所以我這一年來為了防疫自律是為了什麼？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 14:59:17
原PO在論壇PTT上發文提到，「我真的超不喜歡戴口罩，但我相信口罩是讓台灣防疫成功的原因之一，所以只要出門我都帶著，連騎機車也不忘記，每次到目的地都是滿臉汗，以前我都是帶我的狗到寵物公園跟狗玩，這段時間我都帶他往山上沒人的地方跑，來回都一小時以上，再加上公司早晚的溫度測量等等等雜事」，都有確實做好防疫。
不過見到近期本土不明感染源確診出現，讓他忍不住崩潰「所以我這一年來為了防疫自律是為了什麼？自律了一年，疫情卻爆發了，然後有人要我收心、有人說這次不是開玩笑，現在是什麼情況？」
不少鄉民也十分氣憤回應，「為了讓人拖垮呀，不然努力都白費了」、「只要有夠多人不配合防疫，就會爆，這就是所謂共業吧」、「我們戴口罩的時候，一堆該隔離的人趴趴走」、「一年多的防疫努力，被他們扯後腿，不小心台灣人一起陪葬」。
不過也有人認為，「過了一年多正常日子，不錯啦，你真以為台灣可以永遠沒事嗎？」、「防疫就是要撐到打疫苗啊，我努力一年已經打過了，你呢？」、「你不是那個鬆懈的人，為什麼要對號入座？是沒看過一堆人現在都已經沒在戴口罩嗎」。（編輯：潘毅）
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