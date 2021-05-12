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印度貧民窟翻身　達拉維改善衛生條件成孟買抗疫模範

▲印度達拉維貧民窟近來新增確診數逐日下降。圖為衛生人員正在為當地居民進行病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度達拉維貧民窟近來新增確診數逐日下降。圖為衛生人員正在為當地居民進行病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-12 14:51:06

印度近日爆發第2波新冠肺炎（COVID-19）疫情，不過位於第一大城孟買（Mumbai）達拉維貧民窟（Dharavi）新增確診數卻逐漸減少，10日時僅增加了9例確診病例，跟一個月前疫情高峰單日新增99例相比，大跌九成。

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達拉維貧民窟在3月11日前，還曾經是印度的新冠肺炎疫情熱點，但過去數週的感染數字卻持續下跌。根據《海峽時報》報導，這可能都要歸功於在疫情爆發之後，區內衛生狀況有明顯改善的關係。

當地民眾謝赫（Farhana Shaikh）表示，自從去年以來，公共廁所從一週只清潔一次，到現在幾乎是每天都會清潔，裡頭還有提供肥皂跟酒精消毒。有一名母親接受採訪也說「過去死亡數和感染數讓大家相當恐懼，也因此變得更加謹慎，每個人都會戴上口罩來防疫。」

當地官員指出，自從疫情爆發之後，在達拉為貧民窟生活的民眾都汲取了教訓。區內不但有免費病毒檢測，還加強了為民眾探熱，並且重新開放了去年建立的檢疫所。雖然目前疫苗有短缺的狀況，但達拉維貧民窟內仍然不斷廣播，要民眾盡快進行接種，甚至還祭出施打疫苗送肥皂的活動，來提高民眾接種意願。

▲達拉維貧民窟衛生狀況改善，並敦促民眾接種疫苗。（圖／美聯社/達志影像）
▲達拉維貧民窟衛生狀況改善，並敦促民眾接種疫苗。（圖／美聯社/達志影像）
根據聯合國數統計，全球約有三分之一城市人口居住在貧民窟，因為貧民窟人口稠密、衛生條件差，讓居民容易感染新冠肺炎。孟買地方官員因此密切監察達拉維的情況，更進行準備防範爆發第三波疫情。孟買市政府更表示近期要效法達拉維的抗疫模式，積極為居民進行病毒測試，並檢查他們有沒有病徵，來遏止疫情持續擴散。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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