印度貧民窟翻身　達拉維改善衛生條件成孟買抗疫模範

印度近日爆發第2波新冠肺炎（COVID-19）疫情，不過位於第一大城孟買（Mumbai）達拉維貧民窟（Dharavi）新增確診數卻逐漸減少，10日時僅增加了9例確診病例，跟一個月前疫情高峰單日新增99例相比，大跌九成。





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達拉維貧民窟在3月11日前，還曾經是印度的新冠肺炎疫情熱點，但過去數週的感染數字卻持續下跌。根據《海峽時報》報導，這可能都要歸功於在疫情爆發之後，區內衛生狀況有明顯改善的關係。





當地民眾謝赫（Farhana Shaikh）表示，自從去年以來，公共廁所從一週只清潔一次，到現在幾乎是每天都會清潔，裡頭還有提供肥皂跟酒精消毒。有一名母親接受採訪也說「過去死亡數和感染數讓大家相當恐懼，也因此變得更加謹慎，每個人都會戴上口罩來防疫。」





當地官員指出，自從疫情爆發之後，在達拉為貧民窟生活的民眾都汲取了教訓。區內不但有免費病毒檢測，還加強了為民眾探熱，並且重新開放了去年建立的檢疫所。雖然目前疫苗有短缺的狀況，但達拉維貧民窟內仍然不斷廣播，要民眾盡快進行接種，甚至還祭出施打疫苗送肥皂的活動，來提高民眾接種意願。



