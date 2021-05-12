金曲入圍／田馥甄最大贏家！不老玉女蘇慧倫、萬芳都參戰

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蘇慧倫表示：「手機的通訊App開始發出各種不同的訊息提醒，看到大家的恭喜有嚇了一大跳，因為沒有期待所以驚嚇指數破表，心臟也跳太快了，因為一直覺得自己和金曲獎沒有什麼緣分，然後又趕快看了入圍名單，看到了HUSH幫我寫的安和也入圍了最佳作曲人，大恭喜！也要謝謝參與這張專輯的所有人，入圍真的就已經開心和滿足的不得了，因為知道有好多人包括我的家人朋友還有歌迷會多麼的替我感到開心和驕傲，謝謝評審們在我的音樂路上的此刻給我這麼大的鼓勵和肯定，感覺有好多話還沒說完，但是趁著現在一個人在家先好好的哭一下！」
田馥甄第5張音樂作品，以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍，成為其中一位大贏家！何樂音樂表示：「田馥甄正在山裡，手機目前沒有訊號，她應該很開心，先幫她謝謝評審，等聯絡得上她時再問她感想。」
今年萬芳的生命其實經歷了非常多波折，有生命中重要的人離世，經歷生老病死，疫情讓小巨蛋演唱會一再延宕波折，但也完成了一張專輯，自己第一次擔任部分歌曲的製作人，而這張專輯入圍七項也成為她生命中入圍最多的一次，讓一向淡定到有仙氣的萬芳在聽到消息時也忍不住爆哭落淚說：「這什麼人生啊！也實在太奇怪了吧！」
最佳台語女歌手方面勁敵不少，個個都有入圍紀錄，朱海君上屆才抱回歌后，這次挑戰連莊，曹雅雯同樣要挑戰生涯第2座台語歌后，黃妃則是要挑戰第三座獎盃，張涵雅更創下連續5張專輯都入圍的紀錄，當中資歷最淺的是蔡家蓁，首次加入歌后爭奪戰。
朱海君表示：「接到入圍，心情充滿著驚喜與感恩，很感謝評審，給予機會，感謝老爸在天上的眷顧，入圍即代表著肯定，我也會如同第一次入圍的心情來期待著。」