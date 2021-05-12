疫情隨時在變　中市府局處應變措施

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市府針對最新疫情發展報告相關應變措施。民政局表示，「台中市居家檢疫關護包」內含口罩、體溫計、市長關懷信、衛教資訊及環保局提供垃圾，「台中市居家檢疫物資包」內含泡麵及運動飲料等民生物資，截至5月11日止，關護包領用數達5萬9673份、尚存5992份，物資包領用數計4萬8819份，物資皆以動支災害準備金及民政局預算支應辦理，民政局關懷不中斷。
觀旅局表示，目前台中市居家檢疫替代所共25家、1517家房，市府持續媒合旅宿業者成立居家檢疫替代所，加強業者全面總體檢、員工衛教訓練、嚴格審核新立檢疫所等，且針對人潮眾多場域如轄管風景區等，啟動人流管制措施、鼓勵業者停止試吃試用。
經發局針對8大場域、公民有市場及列管攤集區嚴格查核、加強管制，要求共食區設置隔板、停止試吃。
運動局表示，國民運動中心將每日3時段消毒，管制各場館人流減少20%，控制空間人數在100人以下，此外，中職即日起到6月8日改閉門打禁止民眾入場；文化局表示，展演場所加強防疫，於出入口及廁所等處加強消毒並標示容留人數，不定期查核藝文場館。
交通局表示，加強稽查大眾運輸場站，宣導「健康要緊、口罩要緊」，並持續提供台中市防疫計程服務；環保局說明，每月針對775處場域，包括交通場站、大型營業場所、民生熱點及觀光景點等高風險場域，定期全面加強消毒戶外公共環境。
勞工局也說，於東協廣場、台中公園及火車站加強提醒移工落實防疫措施，另就業服務徵才改以小型或戶外辦理。
社會局表示，若疫情升級，社區關懷據點將停止健康促進活動、共餐服務調整為外帶餐盒或送餐，並減少關懷訪視；親子館入館及課程組數將減半，老人、身障、兒少機構停止開放親友探視，陪病及陪伴者仍為1人原則。秘書處將要求各單位嚴格執行分倉分流措施，員工餐廳採梅花座及鼓勵外帶。
都發局鼓勵民眾審圖作業利用遠距或預約審圖辦理。研考會則暫緩府外行動市政會議，並於聯合服務中心設置簡易透明隔板、落實消毒並禁止用餐。