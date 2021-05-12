6大防疫方向總整理！休閒娛樂場所必要時應停業

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陳時中說，基本上現在幾個重大方向，落實營業場所防疫管理規定中各營業場域維持社交距離，全程配戴口罩、建立隔板、實連制、體溫量測、手部消毒、環境蕭清消、人流管制等防疫措施，陳時中強調，相關風險較高場域會強力執行相關檢查，如果沒有做就要開罰，做不到的話就要停業。
另外也會加速可疑疑似的通報案件，及早發現個案，目前全台有164採檢站，預計一周內就恢復在前段時間停止採檢處所，讓大家更方便，希望醫療院所積極將有相關症狀或有任何懷疑個案，在經過專業判斷後即時轉檢，未來擴大匡列接觸者、積極採檢。
陳時中指出，希望把社區防火牆建立，採檢及時，發現甚至排除下一層的可能性，另專責醫院一周內就要恢復停止專責醫院及隔離病房，也希望各地方政府現在盡快擴增防疫旅館，因為隔離曲球將會大增，本來加強管理一些管制管理要做好，讓隔離做得確實。
最後對於5天、7天的短期商務縮短檢疫，陳時中也對相關單位喊話，要從嚴審查，要有一定的必要性、時間性、不可取代性來做這些縮短檢疫的措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。