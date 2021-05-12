COVID-19疫情升溫　陳其邁指示高市府各機關全面檢視防疫

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，高雄市配合中央政策，同步提升加嚴措施，市長陳其邁指示市府各局處首長視察各所轄機構、單位、民間團體的防疫狀況，並轉達市長對於防疫的關切，也表達對全體市民配合防疫的感謝。





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陳其邁上午受訪時表示，北部地區發生兩起、共6例不明社區感染，病毒已經進入到社區，今(12)日所有局處都將到列管單位區域進行巡視；交通局、捷運局已至轄管區域視察瞭解，他也會陸續安排視察；現在面臨武漢肺炎最嚴峻的挑戰，大家務必要上緊螺絲，不能掉以輕心，勤洗手、保持社交距離，落實防疫相關規定。





新聞局局長董建宏與副局長鍾致遠分別利用議會教育部門質詢空檔時間，趕赴威秀影城及高雄廣播電台視察防疫作為，董建宏呼籲電影業放映場所，配合政府落實各項防疫作為，包含入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止飲食，同時做好清潔消毒工作，維護觀影民眾安全。





▲新聞局副局長鍾致遠利用議會質詢空檔趕回高雄電臺視察防疫情形。(圖／高市府新聞局提供）

一、「醫療及長照機構」：23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制等十大加嚴措施。





二、「社區大型活動」原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。





三、「營業場所及公共場域」：入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止試吃等。





四、「大眾運輸工具」：行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車加強清消等。





五、「學校活動」：6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)，各級學校停辦畢業晚會。





六、「防疫旅館」：提高為每週進行防疫旅館稽查。防疫旅館專人、專責、專用。



