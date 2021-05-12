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金曲入圍／華語專輯陣容強！韋禮安努力很久被看見好開心

韋禮安打造全新求婚助攻曲〈請你嫁給我〉。（圖／耀聲音樂提供）
▲韋禮安入圍4項大獎，坦言努力很久被看見很開心。（圖／耀聲音樂提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-12 15:35:39｜2021-05-12 16:24:09

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）公布入圍名單，最佳華語專輯入圍有6項，分別是萬芳《給你們 Dear All》、孫盛希《出沒地帶》、田馥甄《無人知曉》、杜振熙《家常音樂》、韋禮安《Sounds of My Life》、李泉《十日彈》。

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本年最佳專輯獎總計有60件參賽作品，6件入圍，其中韋禮安、李泉、杜振熙也都有入圍最佳華語男歌手獎；萬芳、孫盛希、田馥甄也全入圍最佳華語女歌手獎 。

評審團表示，本次入圍作品越趨成熟、具備多元風格、完整性及聆聽度，更接近國際化；並嘗試以不同媒材製作，大膽創新突破，記錄科技時代及音樂情感，透過多元的表現方式，無論是在節奏、律動、錄音及配器上都有令人驚豔的成果，真是百花齊放、萬家爭鳴。

今天正在為6月底發行的全新英文專輯拍攝封面的韋禮安，聽到入圍4項大獎後說：「滿開心的、滿驚訝的！」他想了想說：「努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」

蛋堡入圍表示：「《家常音樂》這張專輯是我當了爸爸人生改變後，隔了七年的時間才推出的作品，也是我成立自己品牌『任性的人』之後推出的第一張作品，能入圍對我來說具有特別的意義。」坦言對一個創作者來說，終於把作品完成的那一刻就已經是最喜悅的時候，但那種喜悅只有自己能夠體會，身邊的人可能無法理解，於是不管是入圍或得獎就是一件身邊的人能夠理解與分享喜悅的事。

田馥甄第5張音樂作品，以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍，成為其中一位大贏家！何樂音樂表示：「田馥甄正在山裡，手機目前沒有訊號，她應該很開心，先幫她謝謝評審，等聯絡得上她時再問她感想。」

▲田馥甄以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍。（圖／何樂音樂提供）
今年萬芳的生命其實經歷了非常多波折，有生命中重要的人離世，經歷生老病死，疫情讓小巨蛋演唱會一再延宕波折，但也完成了一張專輯，自己第一次擔任部分歌曲的製作人，而這張專輯入圍7項也成為她生命中入圍最多的一次，讓一向淡定到有仙氣的萬芳在聽到消息時也忍不住爆哭落淚說：「這什麼人生啊！也實在太奇怪了吧！」

▲萬芳入圍最佳華語女歌手。（圖／何樂音樂提供）
▲萬芳不僅入圍最佳華語女歌手，專輯也有上榜。（圖／何樂音樂提供）
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