拚防疫！高市勞工局稽查移工宿舍嚴守防線

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市政府勞工局局長周登春表示，由於國外及國內疫情升溫，提升警戒至第2級，該局為落實移工防疫與住宿環境安全，乃到工廠移工宿舍等處，進行相關措施檢查，並落實移工防疫措施，以維護員工健康。
周登春指出，進行相關措施檢查的小港區某鋼鐵公司高雄廠，僱用56位越南籍移工，應澈底落實勤洗手、量體溫、戴口罩及不群聚用餐等防疫措施，該局並在現場依勞動部頒布「外國人生活照顧服務計畫書」規定，逐一詳查移工住宿環境，並提醒雇主及移工應注意環境清消工作、公布欄加強防疫標示，及新入境移工自主健康管理場所，需符合防疫相關規定。
周登春並指出，移工完成14日集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行7日之自主健康管理，考量現行移工於完成居家檢疫後至完成公費採檢到體檢期間，仲介業者及醫管公司常將移工安置於多人1室的宿舍，易有疫情傳播風險，高雄市首創「防疫暫居所」，讓移工自主管理前3天入住，移工暫時居住在安全、符合防疫規範的住宿空間。惟後續自主管理期間，雇主仍應提供移工符合一人一室一衛浴之住宿環境，配戴口罩、落實消毒作業，並取得陰性採檢報告再上工。
周登春進一步指出，由於目前疫情處於升溫狀態，雇主及仲介公司應強化移工防疫管理措施，並配合市府整體防疫政策，引進移工才不會成為防疫破口。