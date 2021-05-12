校園恐成防疫最大破口？大學生曝「3現況」認了：難避免

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布本土新增確診人數高達16例，皆為本國籍，創下社區感染新高。國內疫情警戒已升至第二級，指揮中心稍早則宣布今日無將疫情警戒升級到第三級的規劃，不過疫情升溫也掀起國人高度關注。日前就有大學生在社群論壇《Dcard》上透露自己在學校內看見的3大類疏於防疫現況，無奈質疑「大學校園應該是防疫最大破口？」。

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這名網友在

《Dcard》

發文指出，由於連日台灣本土疫情連環爆，疫情警戒已升至第二級，但原PO卻質疑明明呼籲各大學配合防疫政策，「但是真的有學校確確實實的照做了嗎？」，就他的觀察來看，首先就是校園內師生還是普遍沒有配戴口罩，「講了嘴巴都爛了還是沒人理」。

接著就是校園室內或室外的集會，根據指揮中心公布的第二級疫情警戒要求，須採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，提報防疫計畫報請地方主管機構核准後方能實施，但校園內上課動輒百餘人，「你有可能叫他們都不要喝水，坐梅花座嗎？根本不可能」。

▲5月11日至6月8日提升疫情警戒標準至第二級。（圖／指揮中心提供）

第三項防疫漏洞則是在校園、宿舍、學生餐廳等公共空間，尤其是住宿的大學生們，不可能在宿舍一直帶著口罩或一直消毒，「就算不是都在同個房間裡，但是廁所、飲水機等等的東西都會共用，也沒人幫忙做定期消毒」，最後原PO也無奈表示，「希望教育部能關心大學，如果能遠距教學最好，先暫時把疫情控制住最重要，希望大家都能平平安安的渡過這次的風波」。

▲大學生指出校園內的公共空間與設施需要定期消毒，否則將成防疫破口。（示意圖／美聯社／達志影像）

文章曝光後許多網友也紛紛認同，有大學生就留言提到「校園真的破口，說真的6、70人擠在教室裡，梅花座100%不可行，要在教室裡戴口罩兩三小時，應該沒幾個人真的辦到，加上學生餐廳吃飯人潮來來往往根本來不及消毒，到底怎麼防」、「自己努力防疫戴口罩洗手，其他人卻無關緊要的不載口罩，真的很難避免」、「只求畢典能夠正常開放親友進校園，都變成班級性畢業典禮了」。

此外也有許多大學生分享校園內防疫措施「北醫一直都有校園管制，要刷卡戴口罩才能進校門，而且剛剛又宣佈地下室和百人以上課程遠距教學了，應該算是有做好防疫啦」、「我們學校有提醒要戴口罩，一堆愛化妝的覺得沒在怕完全不想戴，就連授課老師也很少有在戴口罩的」。（編輯：楊智傑）