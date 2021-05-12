我是廣告 請繼續往下閱讀
探索秘境回歸原始
循著蜿蜒的193縣道，來到座落於海岸山脈山腳下的以合金寨，入口處立了一道開扇大門，上書「以合金寨」四個燙金大字，頗有「此路是我開、此樹是我栽，若想由此過，留下買路財」那種山大王的意味，通過大門，經由層層通幽小徑，迎面而來的蓊鬱青翠的落羽松林，林下可見四處覓食的雞群與走起路來搖頭晃腦的鵝群，此情此景，恍如與世隔絕的世外桃源，拐一個彎，景致豁然開朗，橘黃色的迎賓大廳就在眼前。
「以合金寨」之名因何而來？原來以幫主自居的民宿主人名字裡有「為貴」二字，遂以「以和為貴」命名，並將「和」改為「合」，至於金寨的「金」字則因民宿為座東向西，西方屬金。「我是桃園中壢人，20多年前，為了追求自由自主的慢活步調，舉家移居花蓮。」幫主張為貴當初購得以合金寨現址時，這裡幾乎一片荒蕪，夫妻倆從無到有，胼手胼足地開墾、一點一滴地闢建，才有了今日的規模。
用大地融入山色以五行衍生風情
以合金寨大多由通曉易經與五行的幫主夫人張雲清規劃設計，她希望提供房客親近大自然的感覺，雖然沒有雕樑壁棟的絢麗，但卻有著濃郁的山野情懷。
客房依五行屬性散布於米棧山嶺間，包括可俯瞰花東縱谷餘暉的白金房、倚山境、聆鳥鳴、聽山林呼吸的紅火房、藏身山林隱世、沈澱俗世煩憂的青木房，以及回歸原始起點、探索生活原始樣貌的黑水房，每一種房間都有著不同的特色，唯一不變的是以山林美景融入客房空間的初衷。
以合金寨的山野體驗不僅是住房而已，嗜馬如命的幫主，不但養馬，還提供騎馬課程，就算完全不會騎馬的新手，也能在張為貴的指導下享受騎乘駕御的樂趣；至於崇尚自然的幫主夫人則以馬糞為肥料，將這一大片山坡地整建為有機生態果園，種咖啡、梅子、李子、芒果、香蕉、木瓜等果樹，遊客在不同季節到訪、都有不同的天然有機水果可嚐，對從未接觸的都市兒童而言，也是最好的食農教育。
景點推薦
以合金寨
地址：花蓮縣壽豐鄉米棧村6鄰米棧二段3號之1
電話：03-874-1393、0972-815193
網址： www.yihe.tw
粉專：以合金寨
營時：入退房時間15:00／11:00
價位：雙人房訂價3,900元起，四人房訂價5,300元起，騎馬體驗一節40分鐘2,000元
這篇文章 花蓮住宿｜入住寨子當山大王 享受原始森林的山野情懷 最早出現於 行遍天下旅遊網