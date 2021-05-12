印度變種病毒擴散全球　世衛：蔓延全球44國

印度新冠肺炎(COVID-19）疫情嚴峻，更不斷往全球擴散。世界衛生組織（WHO）指出，去年10月最先在印度發現的變種病毒株B.1.617目前已經蔓延到全球44國，遍及六大世衛區域。





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根據《法新社》報導，世界衛生組織表示，去年10月B.1.617在印度現蹤之後，截至11日為止，六大世衛區域、44個國家上傳全球病毒基因資料庫的病毒基因序列中，發現印度變種病毒株。意即非洲、美洲、東南亞、歐洲、東地中海、西太平洋都有印度變種病毒的蹤跡。





世界衛生組織進一步指出，在印度以外的地區，由B.1.617變種病毒所引起的病例中，英國通報的病例數最多。





▲印度新冠肺炎疫情引發全球關注，而在當地發現的變種病毒株被世界衛生組織列為「令人擔憂」等級。（圖／美聯社／達志影像）

世界衛生組織先前將印度變種病毒株B.1.167列為「在全球層面令人擔憂的病毒」(variant of concern)，並擔心該變種有導致疫苗效力降低的可能。世界衛生組織進一步解釋，會將印度變種病毒株列入清單，是因為該變種病毒似乎比原始病毒更容易傳播，有許多國家的感染率都在快速增加。而印度變種病毒株B.1.167以及其他更具傳染力的變種病毒快速傳播，疑似就是造成印度近來新增確診數以及病歿人數急遽增加的原因之一。





印度近來新冠肺炎疫情升溫，單日新增確診將近35萬例，境內累計超過2330萬人染疫，是繼美國之後全球染疫人數第二多的國家。但印度主要城市的疫情逐漸趨緩，但在印度有2/3人口居住的廣大內地鄉村地區，病毒似乎肆無忌憚地擴散開來。



