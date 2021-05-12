樹科大「絲瓜棚劇場」啟用　提供表藝系實作場域

南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架多功能表演場域「橫山劇場」，今（12）日在樹德科大舉行啟用典禮，劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造，未來將提供師生在教學、訓練、演出時，有更專業的空間可模擬演練使用，也藉此讓學生體驗專業演出場館的設施、管理辦法、及安全規定。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架的多功能表演場域「橫山劇場」在樹德科大。（圖／樹德科大提供）

× ▲南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架的多功能表演場域「橫山劇場」在樹德科大。（圖／樹德科大提供）

▲劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造。（圖／樹德科大提供）

× ▲劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造。（圖／樹德科大提供）

符合業界劇場規模的「橫山劇場」內含燈光迴路系統有48組，每一組迴路可架設2顆燈，預計最多可架設96顆專業燈具。未來無論是燈光技術、戲劇、舞蹈、音樂、劇場實務、舞台技術、音響工程等課程，授課老師都可以更加靈活調度運用。



