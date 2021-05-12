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樹科大「絲瓜棚劇場」啟用　提供表藝系實作場域

▲具備絲瓜棚架多功能表演場域「橫山劇場」讓學生在校期間即擁有與業界相同的工作環境。（圖／樹德科大提供
▲具備絲瓜棚架多功能表演場域「橫山劇場」讓學生在校期間即擁有與業界相同的工作環境。（圖／樹德科大提供

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-12 15:56:30

南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架多功能表演場域「橫山劇場」，今（12）日在樹德科大舉行啟用典禮，劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造，未來將提供師生在教學、訓練、演出時，有更專業的空間可模擬演練使用，也藉此讓學生體驗專業演出場館的設施、管理辦法、及安全規定。

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▲南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架的多功能表演場域「橫山劇場」在樹德科大。（圖／樹德科大提供）
▲南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架的多功能表演場域「橫山劇場」在樹德科大。（圖／樹德科大提供）
校長陳清燿表示，學校有4個實作場域，表藝系的黑盒子劇場完成後，也把專業教室拚圖完成，空間規劃總務長宋鴻麒扮演著重要角色。期待來年表藝系從獨招入學管道，可以調整為部份申請入學，讓更多考生有機會進入心目中的樹德科大表藝系。

系主任俞秀青指出，絲瓜棚架是台灣劇場常見的設備，包括高雄衛武營戲劇院、台北兩廳院實驗劇場皆有設置，表藝系建置此項設備，目的就是讓學生在校期間即擁有與業界相同的工作環境，未來步出校門，可無縫接軌。

▲劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造。（圖／樹德科大提供）
▲劇場軟硬體設施完全比照業界專業設備打造。（圖／樹德科大提供）
「橫山劇場」耗資3,074,783元，地坪45坪，鋼構絲瓜棚架（學名：張力索式頂棚）的尺寸，長寬皆為10公尺、高4.8公尺；主體結構由10公分x 20公分的H型鋼結合而成，再由250多條鋼索交叉相疊的方式，用人力逐條編織而成，經結構技師計算後，同時可以讓20位75公斤的人員在上面作業。

符合業界劇場規模的「橫山劇場」內含燈光迴路系統有48組，每一組迴路可架設2顆燈，預計最多可架設96顆專業燈具。未來無論是燈光技術、戲劇、舞蹈、音樂、劇場實務、舞台技術、音響工程等課程，授課老師都可以更加靈活調度運用。

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