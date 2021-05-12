亞灣區開發邁大步　高雄第88期市地重劃區竣工通車

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林欽榮表示，面積廣達590公頃的亞洲新灣區是高雄未來發展的重點區域之一，中央及市政府非常重視，已經挹注資金完成多項旗艦型的大型建設，包含高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等，市政府對於亞灣區的定位非常明確，期待亞灣區能扮演高雄產業轉型的重要角色，尤其是在今年2月28日蔡總統蒞臨高雄，支持陳其邁市長的亞灣5G AIoT創新產業園區政策，蔡總統及蘇院長更以實際行動-宣布中央將投入5年110億的補助計畫建構全國最完整的5G發展場域，所以亞灣區未來的發展十分值得期待！在今年1月，中華電信公司已宣布將攜手微軟等13家國內外垂直應用領域廠商進駐。
林欽榮進一步表示，市政府已廣邀民間企業共同開發台電特貿三公辦都更案，這是市政府與台電公司首宗大型公辦都更招商案，預估投資規模超過350億元，約可創造4,000個就業機會，也象徵著市政府主動擔任亞灣區土地開發領頭羊的角色，積極投入招商引資的工作，希望在未來5G AIoT的園區，能夠加速成為台灣、甚至全球最完整的產業聚落；另外市政府也配合5G AIoT創新產業園區的發展需求，啟動超前部署的作業，進行相關都市計畫的通盤檢討中！
林欽榮也特別肯定地政局為亞灣區進行11處公辦開發區(包括10處市地重劃區、1處205兵工廠區段徵收區)，透過市地重劃及區段徵收的手段闢建公共設施用地，完善亞灣區內的交通路網、公園、停車場等建設，為5G AIoT創新產業園區的發展打好基礎。
地政局長陳冠福表示，亞灣區11處公辦開發區主要位於成功路、時代大道及中山三路兩側，係屬區內核心地帶。今天竣工通車的第88期位於亞灣區核心區最南端，連同已完工的第60、65、70、79、80、83期等重劃區，總計已開發完成7處，面積總計達63.2公頃，其餘3處重劃區將於明年底完工、205兵工廠區段徵收區也配合軍方明年底搬遷後啟動開發作業。透過市地重劃、區段徵收，未來亞灣區的基礎建設將更完備，也為亞灣區提供廣大發展腹地。
陳冠福也補充說明，第88期重劃區內公園及廣停用地正由工務局及交通局接續開闢中，地政局則同步將重劃後土地交付地主進行開發利用。