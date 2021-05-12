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金曲入圍／準歌王瘦子酷酷吐3字　韋禮安「滿驚訝的」

▲瘦子分享首次入圍金曲歌王的心情。（圖／瘦子臉書）
▲瘦子分享首次入圍金曲歌王的心情。（圖／瘦子臉書）

娛樂中心綜合報導

2021-05-12 16:03:16｜2021-05-12 16:24:13

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）公布入圍名單，最佳男歌手獎堪稱「死亡之組」，入圍的6位為瘦子（E.SO）、林俊傑（JJ）、吳青峰、杜正熙（蛋堡）、韋禮安及李泉。呼聲頗高的瘦子，聽聞自己入圍，酷酷地說：「滿好的！」

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▲吳青峰推出歌曲《沙灘上的佛洛一德》MV。（圖／環球音樂提供）
▲▼準歌王青峰（上圖）、蛋堡。（圖／環球音樂、任性的人工作室提供）
▲▼準歌王青峰（上圖）、蛋堡。（圖／環球音樂、任性的人工作室提供）
▲李泉是大陸資深音樂人，有「大陸約翰傳奇」、「琴鍵上的王子」封號。（圖／李泉微博）
▲李泉是大陸資深音樂人，有「大陸約翰傳奇」、「琴鍵上的王子」封號。（圖／李泉微博）
瘦子從頑童MJ116單飛發專輯，星運亨通，這次順利提名歌王，雖然是第一次，但聲勢銳不可擋，他簡短發表入圍感言，「滿好的，但現在大家真的要注意防疫！如果狀況真的不好，金曲獎還是延期，改天再說吧！」

林俊傑已經拿過2座金曲歌王，此次三度角逐，仍是滿懷感激，「很慶幸在這段時間，還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖！感謝評審團給予的肯定！」

▲林俊傑預告可能表演即興爵士。（圖／台視提供）
▲林俊傑挑戰第三座男歌手獎。（圖／台視提供）
韋禮安曾在第22屆入圍男歌手，但無緣拿獎，他下午正為6月底發行的全新英文專輯拍封面，聽到入圍歌王和最佳專輯等四項大獎後表示：「滿開心的、滿驚訝的！」想了一下又說：「努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」

▲韋禮安與父母一起拍攝MV。（圖／The
▲韋禮安二度叩關歌王。（圖／The Orchard提供）
蛋堡曾入圍第25屆金曲男歌手，獲悉二度提名表示：「《家常音樂》這張專輯是我當了爸爸人生改變後，隔了7年的時間才推出的作品，也是我成立自己品牌『任性的人』之後推出的第一張作品，能入圍對我來說具有特別的意義。」

談到心情，蛋堡感性地說：「對一個創作者來說，終於把作品完成的那一刻就已經是最喜悅的時候，但那種喜悅只有自己能夠體會，身邊的人可能無法理解，於是不管是入圍或得獎就是一件身邊的人能夠理解與分享喜悅的事。」

另外，最佳台語男歌手入圍者，許富凱、楊肅浩、伍佰、荒山亮也是實力堅強，最令人驚喜的是綜藝咖形象鮮明的浩子（謝炘昊），他曾獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，去年11月以個人專輯轉戰歌壇，這次是首次入圍金曲獎。

▲浩子歌唱實力被金曲評審肯定。（圖／浩角翔起笑一個臉書）
▲浩子歌唱實力被金曲評審肯定。（圖／浩角翔起笑一個臉書）
已是金曲獎常客的許富凱表示：「這兩天心情真的像在洗三溫暖，老天爺總是無意間給我很多驚嚇與驚喜，開始製作《拾歌》專輯，從沒想過它會走進金曲大門，謝謝金曲評審的鼓勵，讓我知道很多音樂很多歌曲，是能再次被聽到的，總之我會一直做下去。」

▲許富凱七度角逐台語男歌手。（圖／和樂音樂）
▲許富凱七度角逐台語男歌手。（圖／和樂音樂）
七度叩關歌王的許富凱，遇上演唱會因疫情二度延期，被問攻蛋、歌王哪個比較難？他打趣說：「人生真的好難！」也呼籲粉絲一定要做好所有防疫措施。而搖滾天王伍佰以演唱會專輯入圍，興奮大笑：「哈哈哈，這是現場演唱的捏！」（編輯：楊穎軒）

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