金曲入圍／準歌王瘦子酷酷吐3字　韋禮安「滿驚訝的」

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瘦子從頑童MJ116單飛發專輯，星運亨通，這次順利提名歌王，雖然是第一次，但聲勢銳不可擋，他簡短發表入圍感言，「滿好的，但現在大家真的要注意防疫！如果狀況真的不好，金曲獎還是延期，改天再說吧！」
林俊傑已經拿過2座金曲歌王，此次三度角逐，仍是滿懷感激，「很慶幸在這段時間，還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖！感謝評審團給予的肯定！」
韋禮安曾在第22屆入圍男歌手，但無緣拿獎，他下午正為6月底發行的全新英文專輯拍封面，聽到入圍歌王和最佳專輯等四項大獎後表示：「滿開心的、滿驚訝的！」想了一下又說：「努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」
蛋堡曾入圍第25屆金曲男歌手，獲悉二度提名表示：「《家常音樂》這張專輯是我當了爸爸人生改變後，隔了7年的時間才推出的作品，也是我成立自己品牌『任性的人』之後推出的第一張作品，能入圍對我來說具有特別的意義。」
談到心情，蛋堡感性地說：「對一個創作者來說，終於把作品完成的那一刻就已經是最喜悅的時候，但那種喜悅只有自己能夠體會，身邊的人可能無法理解，於是不管是入圍或得獎就是一件身邊的人能夠理解與分享喜悅的事。」
另外，最佳台語男歌手入圍者，許富凱、楊肅浩、伍佰、荒山亮也是實力堅強，最令人驚喜的是綜藝咖形象鮮明的浩子（謝炘昊），他曾獲金鐘獎綜藝節目主持人獎，去年11月以個人專輯轉戰歌壇，這次是首次入圍金曲獎。
已是金曲獎常客的許富凱表示：「這兩天心情真的像在洗三溫暖，老天爺總是無意間給我很多驚嚇與驚喜，開始製作《拾歌》專輯，從沒想過它會走進金曲大門，謝謝金曲評審的鼓勵，讓我知道很多音樂很多歌曲，是能再次被聽到的，總之我會一直做下去。」
七度叩關歌王的許富凱，遇上演唱會因疫情二度延期，被問攻蛋、歌王哪個比較難？他打趣說：「人生真的好難！」也呼籲粉絲一定要做好所有防疫措施。而搖滾天王伍佰以演唱會專輯入圍，興奮大笑：「哈哈哈，這是現場演唱的捏！」（編輯：楊穎軒）