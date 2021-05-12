基隆案1217延燒至北市？兒子南京東路上班大樓緊急清消
國內新冠肺炎疫情今（12）日爆發，其中基隆傳出一名確診50多歲婦人確診個案為案1217，曾在5月1日前往參與廟會活動，而該名婦人的兒子則在台北市南京東路上班，據了解該大樓已經緊急完成清消。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-12 16:07:02
案1217近期並未出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，由醫院採檢通報，於今日確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測，個案活動史及接觸史持續調查中。
針對該名婦人於1日曾前往南部進香與相關足跡消息，指揮中心指揮官陳時中回應，由於今日個案數較多，許多細節都在了解當中，同時也再三重申，足跡以中央公布為準。
另外，媒體報導指出該名婦人的兒子於南京東路某大樓上班，大樓已經進行緊急清消，陳時中也回應，地方的清消作業有時候標準拉得很寬，但不見得有風險存在，會持續和大家報告。
而基隆市府在上午宣布進行大規模清消，但基隆市府低調表示，此次是提升防疫等級的預防性消毒，比照前次公共區域進行。
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