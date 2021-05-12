P聯盟／攻城獅休賽季不鬆懈 已恢復訓練加強體能和技巧
P.League+總冠軍賽正在如火如荼進行，不過新竹街口攻城獅本季提前「釣魚」，例行賽結束後未能拿下季後賽門票。對於這一季的遺憾，隊長吳岱豪持正面積極的態度，期許能化失利為動力，下一季幫助球隊提升成績。
記者黃建霖/台北報導
2021-05-12 16:12:25｜2021-05-12 16:14:40
PLG首季例行賽從去年12月中開打，到今年四月結束，雖然還不確定新賽季會何時開打，但顯然休賽季會相當漫長。要如何保持狀態，並且備戰下一季，將會是各隊的大課題。
吳岱豪透露，攻城獅在球季結束後隊內就開始有些訓練菜單，「球隊從上上禮拜開始就恢復訓練，針對個人體能和技巧做加強；另外為了不要讓狀態掉太多，我們大概兩個禮拜就會進行隊內訓練賽，保持強度和競技狀態。」
攻城獅這一季例行賽戰績為9勝15敗，在賽季尾聲時和季後賽門票失之交臂，吳岱豪認為以一支剛成軍的隊此來說，表現已經算不錯。
「上半季整體默契沒有特別好，不過在過完年後、賽季的後半段我們調整還不錯，以一支新球隊來說，今年差一點點，大家都覺得非常可惜。無論如何這一季都已經結束，要為下季來做準備了。」吳岱豪最終這樣說道。