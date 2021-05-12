本土新增16人卻沒升「三級警戒」？醫曝關鍵：條件未符合
台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心更在今（12）日宣布新增16例本土、1例調查中的確診病例。這也讓部分人質疑「疫情警戒不升級？」對此，ICU醫生陳志金也指出判斷關鍵：「條件未符合」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 16:26:52
中央流行疫情指揮中心指出，今（12）日新增的16例本土個案中，3例為宜蘭遊藝場群聚個案之相關接觸者為案1216、案1231、案1232，10例為案1203（獅子會前會長）的接觸者為案1218、案1219與案1223至案1230，3例感染源待釐清為案1217、案1220、案1221，1例調查中則為案1187的接觸者，被列為案1222。
至於為何今天還沒有升級成「第三級疫情警戒」？ICU醫生陳志金也在臉書上解釋「第三級疫情警戒的標準，為單週出現3件以上社區群聚事件。今天的16例本土病例，10例與昨天的案1203(獅子會)有關，3例與遊藝場有關。雖新增3例感染源不明(1217、1220、1221)， 但是分屬三個地點，彼此亦無關連，不符群聚定義！所以今天沒有出現新的群聚！本週至今仍然只有兩起群聚，故此條件未符合！」
陳志金補充，「今天16例本土病例，其中13名是已被匡列的接觸者，僅「3例」是感染源不明，所以此條件亦不符合！升級對各行各業、經濟的衝擊很巨大，真的符合風險的話就升級，如果未符合的話，就維持現有級別」。（編輯：潘毅）
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