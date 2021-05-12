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華航機師染疫還沒完！再增1空服員確診　感染源待釐清

指揮中心指揮官陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今（12）日宣布，單日新增16例本土個案，其中1例感染源待釐清。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-12 16:24:54｜2021-05-12 17:29:22

國內疫情拉警報，但華航機師染疫連環爆還沒完！指揮中心今（12）日宣布一口氣增加16例本土個案與1例調查中確診個案，而這1例案1222為30多歲女性，為華航空服員，曾與5月10日確診的案1187一同執勤到越南，已被列為居家隔離，採檢後今日確診。

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華航機師染疫延燒到防疫旅館諾富特飯店，統計至今日總共有37人染疫，其中有23例為本土個案。指揮中心指出，案1222為30多歲女性，為某航空公司空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診(Ct值22)；感染源調查中。已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離；個案活動史及接觸史持續調查中。

▲指揮中心今（12）日公布華航諾富特案新增一例本土，案1222為是空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（12）日公布華航諾富特案新增一例本土，案1222為是空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南。（圖／NOWnews製作）
而根據指揮中心先前資料指出，案1187為華航機師，為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於5月10日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

指揮中心表示，案1187足跡為5月3日晚間18時30分至20時在台北市福華大飯店 七賢吧，5月4日晚間18時30分至19時30分時在餡老滿南港店，足跡落皆在台北市內。指揮中心提醒，若有出入相關場所民眾請進行自我監康監測，若在5月18日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩儘速採檢就醫。

▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）
▲1187公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）
 

 

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