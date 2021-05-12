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開放地方政府買疫苗　中市議員建議市府賣地籌錢

開放地方政府買疫苗　中市議員建議市府賣地籌錢
▲議員李中建議，中市政府，應積極籌募預算，可以賣地籌錢買疫苗(圖／柳榮俊攝2021.5.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-12 16:31:11

因應疫情升溫，中央防疫指揮中心宣布各縣市可自行透過合法途徑採購疫苗，今(12)日國民黨台中市議員李中質詢時表示，台中市有280萬人，要達六成的群體免疫門檻，每人打兩劑，需350萬劑約48億元，建議中市政府，應積極籌募預算，可以賣地籌錢；另請衛生局向中央請示，開放縣市政府自行採購篩檢試劑。副市長黃國榮表示，會慎重考慮

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李中表示，中央防疫警戒目前雖然是在第二級，但在本土確診數迅速增加的情況下，隨時有可能會進入第三級，台中市政府應該要積極準備，各局處的防疫作業要能無縫接軌。

李中指出，以色列大約有百分之九十的人口注射疫苗，因此是全球第一個開放正常商旅的國度，第二個開放的國家是新加坡，全國疫苗注射率約百分之七十，專業醫師認為當注射率達到總人口的三分之二以上時，就能產生群體免疫，也就能夠恢復正常活動，不用被各種管制措施縛手縛腳。

李中說，由於目前中央所採購的AZ疫苗有產生血栓的可能，因此民眾接種意願不高，既然中央已經宣布各縣市可循合法藥商管道自行採購疫苗，他建議台中市政府不妨自行採購輝瑞BNT疫苗，並免費讓市民接種，透過集體防疫力的產生，將可正常工作生活。

根據他的計算，台中市的總人口約280萬人，如果要產生群體免疫，市政府應採購約350萬劑輝瑞BNT疫苗（第一劑加第二劑），以輝瑞BNT疫苗一支45美元計算，市府編列不超過50億元即可落實政策。此事攸關市民健康與生命安全，他請市府要積極應對，即便是賣地來籌措財源，相信市民也會贊同。

另外，普篩試劑在中國大陸一劑僅需80元人民幣（約新台幣360元），日本一劑日幣9,000元（約新台幣2,430元）但台灣一劑卻要5000到7000元，為了讓民眾能掌握自身的健康程度，並讓市府衛生單位能有效進行協助，他也請黃國榮副市長會後讓衛生局向中央爭取，開放地方政府自行購買篩檢試劑，讓市民能夠更安心。

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