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疫情持續炎上　雙北宜桃本土病例數亮紅燈

陳時中 羅一鈞
▲近日國內本土病例大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不排除近日將疫情警示升至三級。（圖／疾管署直播）

記者張志康/綜合報導

2021-05-12 16:34:36

繼昨日新增7名本土確診病例後，中央流行疫情指揮中心今（12）日再度宣布新增16名本土確診病例。累積今年以來的本土確診病例已達到66例，主要分布在台北市、新北市及桃園市、宜蘭縣。

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根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」，宜蘭縣原本沒有本土病例，但在昨日因遊藝場群聚案新增5例本土病例後，直接亮起紅燈，今日再新增3例本土病例，讓宜蘭縣的本土確診病例在兩日之間就達到8人。

▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
▲疾管署公布的全台本土病例分布顯示，目前本土病例集中在北部及宜蘭地區。（圖／NOWnews資料照）
 

台北市的確診數原本為3例，主要是先前部桃等本土確診者的接觸者，但隨著這兩天本土病例爆發，截至今日為止，本土確診病例數也達到7例，亮起代表確診數較高的紅燈。

基隆市今年土本確診數為0，但今日指揮中心宣布新增一例本土確診個案後，燈號也成為淺綠色。

新北市先前在部桃群聚感染事件以及諾富特飯店群聚感染事件中，就有不少本土確診個案，但在近兩天的本土確診大爆發情況下，本土確診數也達到了19例。

至於桃園市，雖然在最近這一波本土群聚案中沒有受到波及，但先前部立桃園醫院群聚感染案，以及諾富特群聚感染案中，累計多達31名本土確診個案，亮起紅燈也是理所當然的事情。

整體來說，目前本土確診個案僅侷限於北部及宜蘭地區，但仍需提醒民眾謹慎小心，避免疫情持續擴散。

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