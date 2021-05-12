本土不明感染源確診激增　北市啟動「準第三階段」機制

新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，今（12）日又有名不明感染源延伸的本土確診案例。雖然中央防疫指揮中心定調不提升到第三等級防疫規模，不過台北市政府下午召開臨時記者會，宣布北市進入「準第三階段機制」，不僅大型活動強制停辦或建議停辦，更開始研擬北市內大量快篩機制的建立。





我是廣告 請繼續往下閱讀

由於今日中央防疫指揮中心記者會中，揭露確診個案1220與案1221兩名女性，都是在萬華區內特種行業工作的女性，由於都為不明感染源確診案例，也讓台北市政府高度關注，下午兩點環保局隨即派員前往萬華區進行大消毒，衛生局、警察局方面也積極向業者尋求顧客名單，必要時會調閱監視器掌握相關狀況。





市長柯文哲在記者會上表示，北市府現階段啟動「準第三階段」防疫工作，主要將研議提升北市內「大量快篩」機制，預防未來需要大量採檢的時候能夠有相關人力物力。此外由台北市政府舉辦的相關活動，到6月8日前全數取消；台北市政府內也將啟動實名制出入及異地辦公機制。





而原本就取消的年長者相關活動，目前也維持停辦的狀況，各區的老人服務中心也都停辦。此外，為了因應未來可能的相關防疫措施，北市府方面也啟動和平醫院的分艙分流制度，讓一般門診與防疫相關醫療部門作出區分，也避免院內感染的可能性發生。





而針對不明感染源的案例，未來可能造成更多確診，觀傳局方面也擴充防疫旅館200間房間作為隔離處所，而為了有更多運送能量，能夠接送居家隔離或居家檢疫的民眾，北市府方面也建議增加防疫計程車的運量，以及加速研擬防疫巴士的設置。



