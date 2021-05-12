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提升疫情警戒至第二級　屏東縣防疫升級嚴守社區防線

提升疫情警戒至第二級　屏東縣防疫升級嚴守社區防線
▲屏東縣長潘孟安在中央宣布疫情升級第一時間先在臉書發佈防疫升級。（圖／翻攝自潘孟安臉書, 2021.05.12）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-12 17:59:02

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範持續社區傳播，中央流行疫情指揮中心自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級。屏東縣政府副縣長吳麗雪緊急召開流行疫情指揮中心應變會議，將社區感染警戒提升到第二級，縣府團隊加強宣導提醒民眾及業者防範，社區風險較前幾波高，呼籲，全民防疫切勿鬆懈。

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▲屏東縣民眾前往施打疫苗做好防範措施。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣民眾前往施打疫苗做好防範措施。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.12）
屏東縣政府提醒，配合中央流行疫情指揮中心對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施等限制公布屏東縣防疫措施，請民眾務必配合。

嚴守社區防線：1.醫療院所：進出帶健保卡、執行實聯制，即日起停止開放探病及探視，住院病人之陪病者1名為限。2.住宿型機構：即日起停止開放探視，陪伴者限1名。3.社區據點：施行「實聯制」、體溫量測、勤消毒，全程佩戴口罩、不共餐改外帶等措施，否則應暫緩辦理。4.托嬰中心及公共托育家園：停止預約參訪，家長不入內，接送前須手部消毒。5.大眾運輸站及旅宿業：客運等大眾運輸禁止飲食，佩戴口罩；5月15日起，雙鐵（臺鐵、高鐵）城際列車禁站票。 

6.旅遊景點及人潮熱點:落實防疫規範，不提供試吃勿邊走邊吃。7.餐廳等休閒娛樂場所：餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；梅花座或使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。8.辦理活動：停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。 

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