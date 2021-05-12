提升疫情警戒至第二級　屏東縣防疫升級嚴守社區防線

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屏東縣政府提醒，配合中央流行疫情指揮中心對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施等限制公布屏東縣防疫措施，請民眾務必配合。
嚴守社區防線：1.醫療院所：進出帶健保卡、執行實聯制，即日起停止開放探病及探視，住院病人之陪病者1名為限。2.住宿型機構：即日起停止開放探視，陪伴者限1名。3.社區據點：施行「實聯制」、體溫量測、勤消毒，全程佩戴口罩、不共餐改外帶等措施，否則應暫緩辦理。4.托嬰中心及公共托育家園：停止預約參訪，家長不入內，接送前須手部消毒。5.大眾運輸站及旅宿業：客運等大眾運輸禁止飲食，佩戴口罩；5月15日起，雙鐵（臺鐵、高鐵）城際列車禁站票。
6.旅遊景點及人潮熱點:落實防疫規範，不提供試吃勿邊走邊吃。7.餐廳等休閒娛樂場所：餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；梅花座或使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。8.辦理活動：停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。