萬華茶館2確診！感染源不明　足跡疫調中

本土疫情風暴蔓延，中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增16例本土，創單日確診新高，其中案1220與案1221兩個個案，都在台北市萬華區茶館工作，感染源皆不明，指揮中心緊急匡列42名接觸者。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-12 16:42:21｜2021-05-12 17:31:21
指揮中心指出，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，Ct值25；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。
指揮中心表示，案1221是50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診，Ct值16；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。
指揮中心指揮官陳時中指出，針對這兩例的工作型態，在個人防護，口罩上沒有辦法帶好待滿的情況，針對這些情況、場所，將請警政單位跟地方政府要積極去看，沒有把這些相關個人防護做到位，就要開罰，做不到那就要停業。
陳時中也說，因為案1220本身住在中和地區，曾前往中和雙和醫院就診，案1221曾前往仁愛醫院就診。針對急診醫護是否全面篩檢？陳時中表示，基本上在這個篩檢匡列由地方衛生局進行，疫調也會做相關了解，大部分醫院在這種情況會更謹慎，可能會特別做防護方式。