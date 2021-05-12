實聯制小吃、交通實施難！陳時中：短暫逗留不在規範內
新冠肺炎疫情在國內爆發，指揮中心昨（11）日將防疫警戒升級為第二級，規定餐飲業需要落實「用餐實聯制」但是許多如小吃攤或是購買方式多元的交通票券等等則有實施上的困難，對此，指揮中心指揮官陳時中今（12）日回應，許多場域都已經進行實聯制許久，而如果是餐飲外帶的短暫逗留則不在規範內。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-12 16:43:27｜2021-05-12 17:31:40
指揮中心將防疫警戒升級為第二級，落實「用餐實聯制」、環境定期清潔消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施，非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔或使用隔板，無法落實的業者，建議民眾外帶用。
然而指揮中心記者會上有媒體提問，但是民眾去這些地方其實有許多型態，可能是外帶或是內用，外帶也可能不是在店內等候，界線範圍在哪？可能無法落實的場所有停業需要，但像是民眾購買交通票券可能是臨櫃或是機台購買，而且運輸量大的時候交通業者要如何進行？中央是不是會考慮推出統一的電子實聯制系統方便民眾和業者使用？
陳時中則說，目前相關很多場域有推行實聯制，也有很多是用自己的QR code，另外用紙筆填寫的店家也請民眾謹慎，手部要做好清消，至於小吃店、手搖飲店外帶等，陳時中回應，短暫逗留不算，但進到店裡面是一定要行實聯制的。
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