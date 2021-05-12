疫情若升到「第三級警戒」影響多大？百貨業者臉綠：哭了
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布新增本土確診案例16例，其中10例與昨天的案1203有關，3例與羅東遊藝場有關，另有3例感染源不明。疫情升溫，已達升級「第三級警戒」的邊緣。對此，就有網友討論若真的升級第三級警戒，對一般人的影響有多大？有網友表示自己的百貨業朋友透露，店不開門，百貨租金照樣收，到時候真的會很慘。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 16:49:35
衛福部長陳時中上午赴立院質詢前受訪表示，可能今天就會進入第三級警戒，不過隨後又改口維持在第二級警戒。按照指揮中心公布的疫情警戒標準來看，升級到第三級的條件為「單週出現3件以上社區群聚事件」或「一天有超過10名感染源不明之本土病例」，目前台灣已有案1203以及遊藝場兩起群聚事件，也就是說未來數日內若再發生群聚事件，比如像是今日新增的3例感染源不明案例揪出相關確診，那就已經符合升級的標準。
有網友就在PTT發文詢問，「第三級警戒開下去多少人會失業？」原PO指出，除了維生必要，醫療、公家機關外，其它營業和公共場所都需關閉，若真的警戒升級，可以想見「一堆店家應該罵爆」。
而就有網友回文透露個人的百貨業朋友「剛就在哭說三級她就要跳樓了」，試算一下，店不開門，百貨租金照樣收，員工薪資照樣發，三間店面等於每個月就要支出60萬，相當於一張台積電的價格，讓他大嘆「還有其他更慘的小老闆行業嗎？」
網友也紛紛留言回覆說，「我們公司是服務業的，開三級可能真的會倒」、「只怕航空公司倒不怕大家倒」、「我在菜市場營業，開始擔心了唉」、「不怕，大不了再發一次三倍券」、「第三級學校都要停課了」、「光房租應該就一堆店家撐不住」。（編輯：倪浩軒）
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