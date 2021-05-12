減少毒品危害　海巡署鳳山查緝隊查獲油輪私運毒品

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海巡署偵防分署鳳山查緝隊據報指出，疑有販毒集團利用海運方式走私毒品通過我國領海，乃報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，洪檢察長立即指派緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘與鳳山查緝隊、澎湖海巡隊、第十一岸巡隊及高雄市警鹽埕分局、苓雅分局等單位組成專案小組全力偵辦。
專案小組並透過國際打擊犯罪機制與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，進行跨國情資整合確認後，於3月19日凌晨4時，在高雄興達港外海我國專屬經濟海域，登檢蒙古籍油輪，當場查獲愷他命280公斤，並將該油輪上外籍船長及船員共12人帶回偵辦。
海巡署偵防分署鳳山查緝隊隊長沈正星表示，專案小組調查發現，該蒙古籍油輪裝載毒品後，於3月初從馬來西亞出海航行，於3月19日凌晨行經我國經濟海域，船上共有印尼籍船長及船員印尼籍8人及馬來西亞籍3人共12人，乃帶回處理。
由於適逢新冠肺炎疫情嚴重，專案小組先將船長及船員實施隔離檢疫14日後，再由橋頭地方檢察署檢察官楊翊妘前往高雄興達港區臨時防疫偵查庭訊問，訊後認船長及船員等12人均涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品等罪嫌重大，且均有逃亡、勾串共犯及證人之虞，乃向法院聲請羈押獲准。