台中e指通　議員批陽春像「大鍋炒」

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林德宇指出，市民常用的社福相關服務也應該要能介接整合，社福地圖的資訊查詢、社福相關服務的預約，都是相當重要的服務。
林德宇也說，台中e指通提供使用者專屬的條碼、QR Code等，都可以辨別使用者的個人身分，秘書處也已有自行研發市府機關使用的防疫實名登記App系統，應該要將兩者整合，簡化實名登記的程序，甚至未來提供民間單位使用，讓民眾進行實名登記時不用再抄抄寫寫，方便防疫作業上的追蹤管制。
江肇國表示，市民們都很期待能夠擁有屬於台中人的市民卡，而研考會花費640萬建置數位市民平台，目標統合各局處業務與APP，但實際操作發現當初承諾的功能都尚未建置完成，這張虛擬市民卡既無法搭乘公車，也不能以實名制進入各大公眾場合，目前功能陽春得像是「大鍋炒」，所有服務只是連到外部連結，並不符合一般民眾使用的邏輯。
江肇國指出，數位市民網頁串連到「臺中市政府」官方LINE將會限縮功能，無法達到預期的服務，反觀臺北市政府所建置的「TaipeiPASS」是獨立APP，所有公能都在一個畫面中提供互動。
江肇國質疑，研考會建置台中e指通串連到「臺中市政府」官方LINE，難道只是為了衝高市府官方LINE的好友人數嗎？呼籲研考會必須站在使用者的角度思考建置的方向。
研考會主委吳皇昇則說，已經在盡力整合，這是一項滿大的工程，先把基礎建好之後，今年會開始陸續整合擴充，今年會著重在納入水電費、學雜費、行政規費及罰緩等等的繳納服務。
社會局長彭懷真表示，社會局的業務比較特別，復康巴士是幫長輩訂，親子館是幫小朋友訂，這些部分都會跟研考會進一步研商，讓這些服務使用上更方便，也讓台中e指通功能更加強化。