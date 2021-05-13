動動手指為學生讚聲　一起守護Z世代的夢想

還記得年少輕狂、勇敢說夢的自己嗎？玩音樂、玩社團是許多人從國高中時期的夢想，咖啡廣場音樂站出來音樂挑戰賽已邁入第九年，更始終跟隨著時代進步！今年不僅因疫情調整賽制、開創錄音室制度，更為了讓更多民眾認識這些有才華卻沒被看見的學生參賽者，獨立於賽事之外、和MOMO購物網站攜手舉辦咖啡廣場站出來音樂挑戰賽人氣獎，希望學生能被更多人看見！





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▲咖啡廣場站出來音樂挑戰賽人氣獎如火如荼進行中！（圖／資料照片）

× ▲咖啡廣場站出來音樂挑戰賽人氣獎如火如荼進行中！（圖／資料照片）

咖啡廣場挑戰賽人氣獎除了給予參賽者近5萬元總紅利金作為鼓勵，讓參賽者們可以於MOMO購物網站上使用，民眾只要登入會員、投下三票，每天都可抽、投越多越有機會！好禮包含價值11150元的法國高級Staub鑄鐵鍋、象印的智慧烘乾烘被機(市價7900元)、SHISEIDO的百優精純乳霜(市價2600元)，簡單投票即可幫助這些才華洋溢的學生、又能輕鬆賺進10萬好禮抽獎機會，抽不中大獎也沒關係，還有100名100元MOMO幣等你拿，這麼好康還不快立刻抽起來！





咖啡廣場今年參賽者更是豪華陣容，個個都實力堅強！從年僅16歲卻擁有高辨識度R&B唱腔的曾安典、獨樹一幟的磁性嗓音班叔叔、歌曲擁有溫暖人心力量的阿朱，或是奪下多次比賽常勝軍的超Chill後站人，每組參賽者音樂風格多元且相當具辨識度，而想在音樂路上成功，不僅僅是付出大量時間練習、擁有音樂天賦，更重要的還是希望大家可以聽見他們的音樂。







▲堅持夢想、因為咖啡廣場錄音室制度得以進錄音室、認真錄製作品的學生樂團班叔叔。（圖／資料照片）

× ▲堅持夢想、因為咖啡廣場錄音室制度得以進錄音室、認真錄製作品的學生樂團班叔叔。（圖／資料照片）

咖啡廣場人氣獎的20組參賽者從超過300組報名作品中脫穎而出，看起來相當風光，但他們其實也都曾因為音樂夢想、而有著不同的過往、抗戰、低潮，可能是和保護小孩的父母間的長期抗戰和拔河、或是學業與音樂夢想上的兼顧、更可能要面對親朋好友的酸言酸語。而入圍站出來音樂挑戰賽複賽，不僅是種肯定，今年特別舉辦的人氣獎，更讓參賽者們獲得意想不到的收穫。目前排行人氣獎前段班的阿朱也開心表示：「沒想到大家那麼支持我，對我來說是種肯定！」對這些學生音樂人來說，最希望的也是有更多人聽見他們；現在就上MOMO購物網的人氣獎網站，給這些學生們一點鼓勵，站出來投下你神聖的一票吧！





▲阿朱和樂手於錄音室內專心地配合錄音、討論。（圖／資料照片）