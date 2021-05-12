若疫情提升至第三級 黃偉哲：西港香可能沒有辦法舉辦
中央流行疫情指揮中心宣佈台灣進入第二級防疫，擔任台南市政府一級指揮中心指揮官的市長黃偉哲，今（12）日召集副市長趙卿惠、秘書長方進呈及各局處首長，召開防疫作為緊急會議，黃偉哲表示，如果疫情真的進入第三級警戒，西港香可能就沒有辦法舉辦。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-05-12 17:01:10
依據中央流行疫情指揮中心的疫情警戒標準及因應事項顯示，若疫情進入第三級警戒，將進一步限制到停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；台南市長黃偉哲表示，由於疫情越趨嚴峻，很多大型活動都必須要取消或者是延期，經與西港慶安宮廟方討論，廟方認為，如果現在停留在二級的疫情的話，廟方願意遵守二級疫情的相關規範，也就是室內100人、戶外500人的規範，全程做好戴口罩的規定。
黃偉哲坦言，假如疫情真的進入三級警戒的話，需要延期或停辦，廟方會執筊向王爺請示來決定，市府會尊重廟方的決議；至於其他活動將採取延期或取消的方式，黃偉哲說「都尊重舉辦方」，至於市政府所辦理的活動，包括讓端午節龍舟賽等活動，也都在看中央流行疫情指揮中心隨時更新疫情的狀況，如果進入三級的話，一律停辦不延期，營業場所、八大場所也沒有辦法營業。