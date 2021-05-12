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提升疫情警戒　高市警、消首長親自率隊視察防疫整備

▲因應COVID-19社區傳播風險升高，消防局局長李清秀率實地到前鎮、中華、鳳山、大樹、田寮、內門等6個防疫專責分隊視察，確保各防疫專責分隊完成整備。（圖／高市消防局提供）
▲因應COVID-19社區傳播風險升高，消防局局長李清秀率實地到前鎮、中華、鳳山、大樹、田寮、內門等6個防疫專責分隊視察，確保各防疫專責分隊完成整備。（圖／高市消防局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-12 17:35:49

因應COVID-19社區傳播風險升高，中央疫情指揮中心宣布自即日起提升疫情警戒標準至第二級高市警察局長黃昭明、消防局長李清秀今(12）日親自領軍分別於轄區及所屬分隊視察防疫措施，並提醒遵守防疫規定，要求第一線防疫人員要落實自我防護，才能保護市民的生命安全。

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▲高市警局局長黃明昭今天率隊前往轄內防疫旅館進行宣導市府提升疫情警戒標準相關防疫措施，並檢視監錄回放畫面，確保業者及民眾落實防疫作為。（圖／高市警察局提供）
▲高市警局局長黃明昭今天率隊前往轄內防疫旅館進行宣導市府提升疫情警戒標準相關防疫措施，並檢視監錄回放畫面，確保業者及民眾落實防疫作為。（圖／高市警察局提供）
市警局局長黃明昭今天率隊分別前往轄內防疫旅館進行宣導市府提升疫情警戒標準相關防疫措施，並檢視監錄回放畫面，確保業者及民眾落實防疫作為；黃昭明也以英文視訊關懷居檢外僑健康況，另外，因宜蘭縣內2名確診民眾為電子遊戲場業員工，黃昭明也特別前往高感染傳播風險場域「電子遊戲場業」，向轄內電子遊戲場業宣導政府提升疫情警戒標準相關防疫措施，並稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽則將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。

▲李清秀巡視防疫物資整備情形，要求第一線防疫人員要落實自我防護，才能保護市民的生命安全。（圖／高市消防局提供）
▲李清秀巡視防疫物資整備情形，要求第一線防疫人員要落實自我防護，才能保護市民的生命安全。（圖／高市消防局提供）
消防局局長李清秀也率同副局長、主秘會同各大隊長，實地到前鎮、中華、鳳山、大樹、田寮、內門等6個防疫專責分隊關心與視察，確保各防疫專責分隊均已完成整備、嚴陣以待。

▲黃昭明也特別前往高感染傳播風險場域「電子遊戲場業」，稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽則將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。（圖／高市警察局提供）
▲黃昭明也特別前往高感染傳播風險場域「電子遊戲場業」，稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽則將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。（圖／高市警察局提供）
李清秀除向第一線消防人員加油打氣，並巡視防疫物資整備情形，也叮嚀加強防護裝備穿脫、車輛裝備清消等訓練，落實救護人員健康監測與管理，要求第一線防疫人員要落實自我防護，才能保護市民的生命安全。

消防局表示，國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，呼籲符合居家隔離、檢疫與自主健康管理規定之民眾如有就醫需求，應主動與衛生局聯繫或撥打1922防疫專線洽詢，如因病情嚴重或情況緊急等，撥打119求救時，應主動告知TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、群聚)等資訊，讓防疫救護人員做好萬全的準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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