  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

澳洲砸6兆元增加國防預算　為抗中、印太衝突做準備

▲澳洲大幅增加國防預算，外界認為是為了因應中國施加更多貿易制裁做準備。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲大幅增加國防預算，外界認為是為了因應中國施加更多貿易制裁做準備。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-12 17:25:45

澳洲與中國關係日漸緊張，在敏感時刻，澳洲政府宣布將要大幅增加國防預算，未來10年大幅增加在國防和國家安全等領域的投資，經費規模高達2700億澳幣（約台幣6兆元）以提升國防能力。有澳洲媒體指出，新的預算反映出澳洲為維護印太地區、防止潛在衝突，以及因應中國未來可能對澳洲施加更多貿易制裁作準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《美聯社》報導，澳洲11日時公佈了新年度的財政預算，提出在未來10年增加19億澳元（約415億元台幣）國家安全預算，外交預算也會增加。澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示世界正在變得不安定、競爭更加激烈，形容澳洲國家安全面臨的威脅並未遠去，澳洲需作好準備，更強調國防與國安投資是重要項目。

此外澳洲也計畫在未來10年向澳洲安全情報組織（ASIO）投入13億澳幣，提升國防威脅的應對能力，來應付日益複雜的國防環境。並投入約7.47億澳幣7.47億澳幣（約166億台幣）用於升級北領地（Northern Territory）的4個軍事訓練區。美國陸戰隊在當地設有臨時基地用來升級。從最新年度預算中，也能發現澳洲大幅度增加國防預算，重新定位了印太地區的戰略重點。

▲澳洲財政部長佛萊登柏格（左）11日公布最新財政預算。右為澳洲總理莫里森。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲財政部長佛萊登柏格（左）11日公布最新財政預算。右為澳洲總理莫里森。（圖／美聯社／達志影像）
 

澳洲政府的新年度預算承諾除了幫助國防部確保澳洲安全外，同時在瞬息萬變的全球環境中，保護澳洲的國家利益。過去一年來，澳洲與中國關係逐漸惡化，中國更向澳洲推行了多項貿易限制。澳洲媒體指出，財政部長佛萊登柏格在宣布預算的同時，宣布澳洲的經濟正開始復甦，將從全球經濟低迷中走出。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
50%50%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
44.21%55.79%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.53%61.47%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀