澳洲砸6兆元增加國防預算　為抗中、印太衝突做準備

澳洲與中國關係日漸緊張，在敏感時刻，澳洲政府宣布將要大幅增加國防預算，未來10年大幅增加在國防和國家安全等領域的投資，經費規模高達2700億澳幣（約台幣6兆元）以提升國防能力。有澳洲媒體指出，新的預算反映出澳洲為維護印太地區、防止潛在衝突，以及因應中國未來可能對澳洲施加更多貿易制裁作準備。





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根據《美聯社》報導，澳洲11日時公佈了新年度的財政預算，提出在未來10年增加19億澳元（約415億元台幣）國家安全預算，外交預算也會增加。澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示世界正在變得不安定、競爭更加激烈，形容澳洲國家安全面臨的威脅並未遠去，澳洲需作好準備，更強調國防與國安投資是重要項目。





此外澳洲也計畫在未來10年向澳洲安全情報組織（ASIO）投入13億澳幣，提升國防威脅的應對能力，來應付日益複雜的國防環境。並投入約7.47億澳幣7.47億澳幣（約166億台幣）用於升級北領地（Northern Territory）的4個軍事訓練區。美國陸戰隊在當地設有臨時基地用來升級。從最新年度預算中，也能發現澳洲大幅度增加國防預算，重新定位了印太地區的戰略重點。





▲澳洲財政部長佛萊登柏格（左）11日公布最新財政預算。右為澳洲總理莫里森。（圖／美聯社／達志影像）

澳洲政府的新年度預算承諾除了幫助國防部確保澳洲安全外，同時在瞬息萬變的全球環境中，保護澳洲的國家利益。過去一年來，澳洲與中國關係逐漸惡化，中國更向澳洲推行了多項貿易限制。澳洲媒體指出，財政部長佛萊登柏格在宣布預算的同時，宣布澳洲的經濟正開始復甦，將從全球經濟低迷中走出。



