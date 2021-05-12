  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

染疫者入侵？SOGO復興館打烊消毒　百貨紛紛防疫升級出招

▲國內疫情升溫，百貨業者紛紛防疫升級出招。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內疫情升溫，百貨業者紛紛防疫升級出招。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-12 17:21:09｜2021-05-12 17:23:19

中央流行疫情指揮中心今（12）日一口氣公布國內新增16例本土及1例調查中確定病例，皆為本國籍，引發全民關注。而SOGO復興館剛剛也臨時在下午4點半打烊進行清潔消毒，為此業者證實是接獲衛生局通報，可能有染疫者進入復興店內因此進行消毒。其實百貨業者人人自危，紛紛防疫升級，像是美食街或餐廳實施「實聯制」，也有業者加裝LED空氣除菌系統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日新增16例本土及1例調查中確定病例，引發全民恐慌，而SOGO復興館剛剛也臨時在4點半打烊進行清潔消毒。為此，SOGO指出今日接獲台北市衛生局通知，可能有染疫者進入復興店。SOGO百貨基於對消費者的保護，主動先進行消毒，但強調確診狀況還是以防疫指揮中心發佈的為準。

遠東SOGO百貨台北復興店於今天提早於4點30分閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求復興店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。另外，防疫期間人潮則採總量管制，美食街、餐廳實施「實聯制」，營業賣場暫停試吃活動，並鼓勵消費者使用行動支付。

其實百貨業者也人人自危，紛紛進行防疫升級，像是進入京站時尚廣場需要掃描QR code完成「實聯制」登記。遠東SOGO百貨入場人數採總量管制，消費者美食街用餐以及進入主題餐廳前，都需配合掃描入口海報上的QR code完成「實聯制」登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本）。並關閉全台各店兒童遊戲區至6/8。營業賣場也暫停試吃活動，鼓勵消費者使用行動支付，並設置外送平台統一取貨區。

Global Mall今年1月底起，攜手由台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的福機裝公司，於新北中和館內人潮聚集區，如美食街、親子遊戲區等裝設UVC LED空氣除菌系統，透過紫外線晶片在空調系統中除菌(包含新冠病毒)，可以有效抑制各種細菌病毒在空氣中傳播的風險，不僅讓消費者享有安心的購物空間，也讓員工能有健康的工作環境，更大幅降低病毒傳染頻率。

微風集團除各館設置紅外線熱像儀，掌控入館人員體溫外，每小時加強手扶梯、電梯、門把按鍵、馬桶清潔消毒，各館餐廳採實聯制，並全面實施日日排換氣，各館入口也備有口罩。業者也觀察到疫情提升到第二級後，超市的蔬菜、水果、米、麵類、海鮮、罐頭、冷凍食品、甚至端午節的粽子都較前一週的需求量提高三到五成，旗下阿舍乾麵業績也成長50%、牛肉麵系列商品更是爆發成長高達80%。並首度開設線上購物的精品超市，消費者可直接透過BREEZEONLINE訂購精選線上獨家商品。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
50%50%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
44.21%55.79%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.53%61.47%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀